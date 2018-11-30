ABD'den iki ülkeye silah satışı

ABD Savunma ve Güvenlik İşbirliği Ajansından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanlığının, Fas ordusunun envanterindeki 162 "Abram" tankının modernizasyonu için Fas'a 1,25 milyar dolarlık askeri silah satışına onay verdiği ifade edildi.

Ajans ayrıca Polonya'ya da 20 HMARS roket sistemi için 655 milyon dolarlık satışın onaylandığını duyurdu.

Dışişleri Bakanlığının kararı bildirdiği Temsilciler Meclisi ve Senato bünyesindeki Silahlı Hizmetler ile Dışilişkiler Komiteleri 30 gün içinde itiraz etmediği takdirde kararlar yürürlüğe girecek.

Polonya bu yıl içinde ABD'den 10,5 milyar dolar değerinde Patriot 3 konfigürasyonuna sahip Birleşik Hava ve Füze Savunma Harp Komuta Sistemi ile modernize edilmiş sensor ve bileşenlerini satın almıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, hafta başında ise Mısır'a 1 milyar dolar değerinde 10 AH-64 tipi "Appache" helikopterinin satışını onaylamıştı.