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Dünya ABD'den İdlib'de hava saldırısı!
Dünya

ABD'den İdlib'de hava saldırısı!

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İdlib'de El Kaide bağlantılı El Hurras örgütünün üst düzey elebaşlarından Ebu Hamza el Yemeni'yi hedef aldıklarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-06-28 08:00:00 - 2022-06-28 08:05:10
ABD'den İdlib'de hava saldırısı!

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İdlib'de El Kaide bağlantılı El Hurras örgütünün üst düzey elebaşlarından olduğu iddia edilen Ebu Hamza el Yemeni'yi hava saldırısıyla hedef aldıklarını bildirdi.

CENTCOM'dan yapılan yazılı açıklamada, "CENTCOM Kuvvetleri, 27 Haziran'da Suriye'nin İdlib ilinde El Kaide bağlantılı bir terör örgütü olan Hurras al-Din'in üst düzey lideri Ebu Hamza el Yemeni'yi hedef alan bir kinetik saldırı düzenledi. Ebu Hamzah el Yemeni, saldırı sırasında bir motosiklet üzerinde yalnız seyahat ediyordu." ifadelerine yer verildi.

Saldırıda, söz konusu kişinin öldürülüp öldürülmediği bilgisine yer verilmeyen açıklamada, ilk incelemede sivil kaybı olmadığı kaydedildi.

5
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Yorumlar

tuncay kahveci

Rabbim kahhar ismi şerifiyle kahreylesin...

Ayşe

Büyük tehdit el kaide, ABD ondan burda işte ispatı. Yersen...
TÜM YORUMLARA GİT ( 5 )
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