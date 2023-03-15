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Gündem ABD'den İbrahim Kalın açıklaması
Gündem

ABD'den İbrahim Kalın açıklaması

Beyaz Saray, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleleri masaya yatırdığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2023-03-15 07:04:00 -
ABD'den İbrahim Kalın açıklaması

Başkent Washington'da 14 Mart'ta bir araya gelen Sullivan ve Kalın'ın görüşmesine ilişkin Beyaz Saray'dan yazılı açıklama yapıldı.

Görüşmede, Sullivan'ın, Türkiye'de meydana gelen depremler nedeniyle taziye mesajını yinelediği belirtilen açıklamada, ABD'nin bu süreçte Türkiye halkına desteğinin devam edeceğini belirttiği kaydedildi.

Açıklamada, tarafların, Karadeniz Tahıl Sevkiyatı Girişimi'nin yenilenmesi için Türkiye'nin çabaları ve Rusya'nın Ukrayna'da devam eden saldırılarının yanı sıra bir dizi bölgesel ve küresel gelişmeleri de ele aldıkları ifade edildi.

Tarafların, Ermenistan ve Azerbaycan arasında devam eden müzakerelere verdikleri destek ile ikili savunma işbirliğini de masaya yatırdıkları kaydedilen açıklamada, Sullivan'ın, ABD'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üye olmaları yönündeki görüşünü aktardığı belirtildi.

Kalın-Nuland görüşmesi

ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Victoria Nuland da bugün Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ile görüşmesine ilişkin Twitter'dan bir paylaşım yaptı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Depremlerden etkilenenlere taziyelerini sunmak ve ABD'nin bu süreçte Türkiye'ye verdiği desteği görüşmek üzere Kalın ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade eden Nuland, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımı konusunun yanı sıra ikili ve bölgesel işbirliklerini masaya yatırdıklarını bildirdi.

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Yorumlar

bak izle

f-16 secimden sonra rusyaya yaptırım yapın finlandiya isveci alın kuzey ırakta pkkya dokunmayın klişe neocon evengelistlerin isteği

Uğur.

Demek ki Deccal'e (uluslararası burjuvaziye) ve Zillet'e (Deccal'in buradaki zelil temsilcilerine) verilecek tavizler konuşulmuş.
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