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Dünya ABD'den Hong Kong, Çin ve BAE'ye yaptırım
Dünya

ABD'den Hong Kong, Çin ve BAE'ye yaptırım

ABD hükümeti, İran petrokimya ve petrol satışlarını destekleyen Çin, Hong Kong ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli firmalara yaptırım kararı.

Yeniakit Publisher
2022-11-17 23:34:00 -
ABD'den Hong Kong, Çin ve BAE'ye yaptırım

ABD, İran petrokimya ve petrol satışlarına destek veren Çin, Hong Kong ve Birleşik Arap Emirlikleri merkezli şirketlere yaptırım kararı aldı. ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yaptırım için belirlenen 13 şirketin, Ulusal İran Petrol Şirketi de dahil olmak üzere ABD yaptırımları altındaki İranlı şirketler adına, Doğu Asya'da yüz milyonlarca dolar değerinde İran petrokimyası ve petrol ürünlerinin satışını kolaylaştırdığı belirtilirken, "Haziran 2022'den bu yana İran'ın yasadışı petrol ve petrokimya ticaretini hedef alan beşinci yaptırım turu olan bugünkü eylem, yaptırımlardan kaçınma çabalarını hedefleme konusundaki kararlılığımızı gösteriyor" denildi.

ABD Hazine Bakanlığı Terörizm ve Mali İstihbarattan Sorumlu Müsteşarı Brian Nelson konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bugünkü eylem, İran'ın petrol ve petrokimya ürünlerini yasa dışı bir şekilde satmak için kullandığı karmaşık yaptırımları savuşturma yöntemlerini daha da ortaya koyuyor. ABD, bu satışları kolaylaştıran aktörlere karşı yaptırımlar uygulamaya devam edecek" dedi.

Yaptırım uygulanan BAE merkezli şirketler arasında, Access Technology Trading L.L.C (Access Technology), Monch General Trading L.L.C., Asian Zone Trading L.L.C, Galaxy Petrochemical FZE (Galaxy Petrochemical), Newton Trading FZE, Sum Five Petrochemicals Trading L.L.C (Sum Five) yer aldı. Yaptırım uygulanan Hong Kong merkezli şirketler arasında ise Highline Logistic HK Limited, Hong Kong Aeonian Complex Co. Limited (Hong Kong Aeonian), Torgan Co. Limited (Torgan), Barza Style & Mode Co. Limited (Barza) ve Uteliz Resources Co. Limited bulundu. Çin merkezli Zhejiang Wonder Imp. & Exp. Co., Ltd. ve East Asia Trading Import and Export Trade Co. Ltd yaptırımlar listesine eklendi.

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