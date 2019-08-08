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ABD'den Güney Kore'ye 800 milyon dolarlık silah satışı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Güney Kore'ye 800 milyon dolarlık askeri silah satışını onayladı- Buna göre, Güney Kore 12 adet MH-60R çok amaçlı donanma helikopteri ve ekipman satın alacak- Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı:- "Kore Cumhuriyeti'nin güçlü ve hazır bir savunmaya sahip olmasına yardımcı olmak ABD'nin ulusal çıkarları için hayati öneme sahiptir"

08 Ağustos 2019 Perşembe 00:53
ABD'den Güney Kore'ye 800 milyon dolarlık silah satışı

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanlığı, Güney Kore'ye 800 milyon dolarlık askeri silah satışını onayladı.

ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansından yapılan açıklamada, 12 MH-60R çok amaçlı donanma helikopteri ve ekipman satın alma talebinin Dışişleri Bakanlığınca kabul edildiği ve Kongrenin onayına sunulduğu belirtildi.

Bunun yanı sıra Güney Kore'nin talebi dahilinde 13 askeri radar, 25 T-700-GE helikopter motoru, bin denizaltı bulma amaçlı sonar sistemi, çok sayıda farklı iletişim ekipmanı, tarama sistemleri ve yedek parça alım talebine de onay verildiği aktarıldı.

Güney Kore'nin "Asya'daki en önemli müttefiklerimizden biri" olarak tanımlandığı açıklamada, söz konusu askeri satışın ABD'nin dış ulusal güvenlik ve siyasi çıkarları kapsamında onaylandığı ifade edildi.

Söz konusu satışın Kore'nin yüzeysel ve denizaltı karşıtı askeri görevler gerçekleştirme kabiliyetini arttıracağı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Doğu Asya ve Batı Pasifik'teki siyasi ve ekonomik en büyük güçlerden biri olan Güney Kore Cumhuriyeti, aynı zamanda ABD'nin hayati bir müttefiki olarak bölgedeki istikrar ve barışa katkı sağlıyor. Kore Cumhuriyeti’nin güçlü ve hazır bir savunmaya sahip olmasına yardımcı olmak ABD’nin ulusal çıkarları için hayati öneme sahiptir."

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 00:53
  1. Güney KORE
  2. Pentagon
  3. Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı
  4. silah satışı

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