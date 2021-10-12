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Dünya ABD'den gündemi sarsan bomba itiraf! 'Çoktan kaybettik' deyip duyurdu
Dünya

ABD'den gündemi sarsan bomba itiraf! 'Çoktan kaybettik' deyip duyurdu

Pentagon’un siber güvenlik ve yapay zeka birimindeki yetkilisi Nicolas Chaillan istifa edip çarpıcı itiraflarda bulundu. Siber teknolojilerin F-35’lerden daha önemli olduğunu söyleyen Chaillan, Çin'e karşı çoktan kaybettiklerini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-10-12 08:06:00 -
ABD'den gündemi sarsan bomba itiraf! 'Çoktan kaybettik' deyip duyurdu

ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) bilgisayar yazılım sistemlerinden sorumlu en üst düzey yetkilisi Nicolas Chaillan, istifasının ardından birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu. İngiliz Financial Times gazetesine demeç veren Chaillan, yazılım ve siber alanında Çin’in önümüzdeki 15-20 sene içerisinde dünyayı domine edeceğini ve ABD’nin Çin karşısında şansının olmadığını belirtti.

Pekin yönetiminin küresel düzeyde hakimiyet kurma yolunda ilerlediğini vurgulayan Chaillan, “Çin’in ABD’yi geçmesini izlemeye dayanamam” diyerek istifasına gerekçe sundu.

Pearson Enstitüsü’nün Associated Press-NORC Kamuoyu Araştırma Merkezi ile yürüttüğü anket çalışması, ABD’lilerin çoğunun bilgisayar sistemlerine yönelik siber saldırı tehdidinden endişe duyduğunu ortaya koydu. Katılımcıların yaklaşık üçte ikisinin, siber saldırı tehdidinden “çok veya aşırı derecede” endişelendiğinin saptandığı ankette, katılımcıların yaklaşık dörtte üçünün de Çin ve Rusya’nın ABD’nin siber güvenliğine tehdit olduğunu düşündüğü belirlendi.

(Yeni Şafak)

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