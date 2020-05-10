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Dünya

ABD’den gelen son açıklama şoke etti: Rusya o ülke ile Libya konusunda anlaştı

Geçtiğimiz günlerde Rusya'anın Esed rejimi ile işbirliği yapıp Libya'ya asker göndereceğini duyuran ABD Avrasya İşleri Bürosu Direktör Yardımcısı Christopher Robinson, yeni bir açıklama yaparak askerlerin bölgeye gittiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-05-10 16:37:00 -
ABD’den gelen son açıklama şoke etti: Rusya o ülke ile Libya konusunda anlaştı

ABD Avrasya İşleri Bürosu Direktör Yardımcısı Christopher Robinson, Rusya ve Esed rejimini, Mareşal Halife Hafter liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu (LUO) operasyonlarını desteklemek üzere Rus Wagner Grubu'na finansal ve lojistik destek sağlamadığını söyledi. Robinson, Rusya'nın ‘siyasi ve ekonomik kazanımlar elde etmek için' bölgesel çatışmaları kullandığını da vurguladı.

Yetkili, “Rusya, Esed rejimi ile işbirliği içerisinde Suriyeli savaşçıları, son günlerde LUO'yu destekleyen Wagner'in operasyonlarına katılması için Libya'ya gönderdi” dedi. Robinson ayrıca, “Bu grup, düşük maliyetle ve minimum riskle kullanılabilen bir araçtır” diyerek, Moskova'nın Hafter'in ordusunu desteklemeye devam ettiğini vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu İşleri Bürosu Direktör Yardımcısı Wooster ise ABD'nin Hafter ve Esed arasındaki ilişkiden dolayı memnuniyetsizliğini dile getirdi.

 

Wooster, “Bir diğer rahatsız edici konu ise, Hafter'in Esed rejimi ile sözde diplomatik ilişkiler kurmasıdır” diyerek, bu durumun Suriyeli paralı askerler sorununun bir parçası olduğunu ifade etti.

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