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ABD'den flaş Türkiye açıklaması: Henüz karar vermedik

Pentagon Sözcüsü Albay Rob Manning, Türk F-35 savaş uçağı pilotları ve bakım personelinin kısa bir süre içinde Arizona'da uçuş eğitimlerine başlayacağını açıkladı. Bunun yanında ABD hükümetinin, Türkiye'nin F-35 programına katılımı konusunda henüz herhangi bir karar vermediğini söyledi.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 21:35
ABD'den flaş Türkiye açıklaması: Henüz karar vermedik

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Albay Rob Manning, Türk F-35 savaş uçağı pilotları ve bakım personelinin kısa bir süre içinde Arizona'da uçuş eğitimlerine başlayacağını ve ABD hükümetinin, Türkiye'nin F-35 programına katılımı konusunda henüz herhangi bir karar vermediğini söyledi.

TRUMP'TAN TÜRKİYE KARARI

ABD Maslahatgüzarı Philip Kosnett ise "YPG'nin Münbiç’te durumu anladığını düşünüyorum. Trump, Türkiye'ye yüksek profilli bir büyükelçi atamak istiyor" dedi.

AA'nın haberine göre haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Albay Manning, "Türkiye'nin iki F-35 uçağının Arizona'daki Luke Hava Kuvvetleri Üssü'ne vardığını biliyoruz. Türk pilotları ve bakım personeli de Luke Hava Kuvvetleri Üssü'ne vardılar ve kısa bir süre içinde uçuş akademisine başlayacaklar." dedi.

Mevcut anlaşmalar kapsamında uçağın bir süre ABD'de gözetimde kalacağını belirten Manning, bu sürenin uçağı alacak ülkenin pilotlarının eğitimlerinin tamamlanmasına bağlı olduğunu ve bunun ortalama bir iki yıl sürebileceği kaydetti.

ABD Kongresi'nde F-35 uçaklarının Türkiye'ye verilmesinin engellenmesine yönelik girişimlere de değinen Manning, "ABD hükümeti, henüz Türkiye'nin F-35 Müşterek Taaruz Uçağı Programı'na katılımı konusunda bir karar vermedi. Türkiye yakın ve kilit bir NATO müttefiği ve 2002'den beri F-35 programının uluslararası katılımcısıdır" şeklinde konuştu.

PİLOTLAR İKİ AY İÇİNDE UÇUŞLARA BAŞLAYACAK

Aynı toplantıda konuşan Pentagon'daki Müşterek Programlar Masası Sözcüsü Yarbay Mike Andrews de Arizona'da eğitim gören Türk pilotların bir iki ay içinde uçuşlara başlayacağını söyledi.

Bir politika değişikliği olması durumunda Türkiye'nin mülkiyetini teslim aldığı iki F-35 uçağını alıp alamayacağına ilişkin bir soruya Yarbay Andrews, "Bakanlık teklif edilen yasalara ilişkin yorum yapmaz. Birşeyler değişmediği sürece onlar (pilot ve bakım personeli) akademi eğitimlerine devam edecekler." yanıtını verdi.

Başka bir gazetecinin aynı soruyu tekrar etmesi üzerine Andrews, söz konusu uçakların yasal bir değişiklik durumunda Türkiye'ye verilip verilmemesinin tamamen yapılacak politika değişikliğine bağlı olacağını dile getirdi.

Yarbay Adrews "Senato, (F-35'lerin Türkiye'ye verilmesinin) engellenmesi için oy kullandı. Kongre'nin bir oyu var. Başkanın da bir oy hakkı var. Dolayısıyla burada benden spekülasyon yapmamı istiyorsunuz. Bu yüzden size sadece şunu diyebilirim; şu aşamada programda uçuşlara devam edecekler." ifadelerini kullandı.

MASLAHATGÜZARDAN AÇIKLAMA

ABD Maslahatgüzarı Philip Kosnett, "YPG'nin Münbiç’te durumu anladığını düşünüyorum. Trump, Türkiye'ye yüksek profilli bir büyükelçi atamak istiyor” dedi.

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2018 Pazartesi 21:35
  1. Pentagon
  2. Türkiye
  3. F-35
  4. ABD
  5. F-35 savaş uçağı

YORUM YAZ

  • MtMt2 sa önce
    Amerika,fa.işe gibi. Ne dedikleri belirsiz.
  • hercaihercai3 sa önce
    Karar veremedilerse Rus ucagi alalim, bu sapik amerikalilarla ugrasmaktan iyidir!
  • KocasolakKocasolak1 sa önce
    Tam teşekküllü bol bütçeli ajan borsası kurabilecek kapasiteli bir DİPLOMAT gönderecekler. 5 yıl sonra eski raylar döşenecek şekilde işe koyulacaklar.
  • KARINMANNKARINMANN3 sa önce
    AMERIKA TÜRKIYEYI OYALIYOR ARKADA BASKA PLANLARI VAR DIKKAT TÜRKIYAM .
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