ABD'den flaş Münbiç açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Brüksel'deki görüşmesi sonrası ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Heather Nauert'den açıklama geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Heather Nauert, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun gözaltındaki çalışanlar için endişesini dile getirdiğini belirtti. ABD'li sözcü Nauert, görüşmede müttefiklik ve yakın iletişimin önemine vurgu yapıldığını da ifade etti.

YOL HARİTASI UYGULANIRSA YPG ÇEKİLECEK

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile yaptığı görüşmeden sonra yaptığı açıklamada, "Görüşmemizde daha önce Suriye ile ilgili çalışma grubumuzun ön mutabakatı sağladığı yol haritasının bir an önce iki bakan tarafından onaylanması konusunda teyitleştik.

Münbiç modelini Suriye'nin diğer kesimlerinde, özellikle Fırat'ın doğusunda uygulayacağız. Böylelikle (ABD ile) ikili ilişkilerimizde gerginliği yol açan bir konuda da birlikte adım atmış olacağız.

Yol haritası uygulanırsa YPG Menbiç'ten çekilecek. Aksi takdirde biz Afrin'de olduğu gibi teröristlere müdahale etmek durumundayız." ifadelerini kullandı.

S- 400 SÜRECİ TAMAMLANDI

Çavuşoğlu, Menbiç'te Fransız askeri mevcudiyetinin bulunmadığını ve Türkiye'nin ABD ile hareket edeceğini söyledi. Türk Bakan, Patriot ve diğer hava savunma sistemleri konusunda iyi tekliflerin Türkiye tarafından değerlendirmeye alınacağını ifade etti. Bununla birlikte Çavuşoğlu, S-400 konusunda sürecin tamamlandığını belirtti.