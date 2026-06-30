Eskişehir'de açtığı canlı yayında 5 kişiyi bıçaklayıp 75 yıl ceza alan saldırgan cezaevinde intihar etti

Eskişehir'de kar maskesi ve hücum yeleğiyle bir çay bahçesinde canlı yayın yaparak beş kişiyi bıçakla yaralayan Arda Küçükyetim'in tutuklu bulunduğu cezaevinde yaşamına son verdiği öğrenildi.

Eskişehir'de Ağustos 2024'te çay bahçesinde dehşet saçan Arda Küçükyetim, intihar etti.

Edinilen bilgiye göre, Küçükyetim, yaklaşık 1 yıl 10 aylık tutukluluk süresinin ardından akşam saatlerinde cezaevinde yaşamına son verdi.

Küçükyetim'in cenazesi otopsi işlemleri için Eskişehir Şehir Hastanesi'ne morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



NE OLMUŞTU?

Tepebaşı ilçesinde 2024 yılı Ağustos ayında kask, kar maskesi ve koruyucu gözlük takıp hücum yeleği giyerek Uluönder Mahallesi'ndeki Şehit Rüstem Demirbaş Parkı'na gelen Arda Küçükyetim, buradaki çay bahçesinde Tevfik Arslan (72), Cumali Özemek (58), Naşit Özyürek (88), Metin Korkmaz (65) ve Cemal Altıntaş'ı (52) bıçakla yaralamıştı.

Küçükyetim, bu anları da hücum yeleğine sabitlediği bir cep telefonu aracılığıyla sosyal medya hesabından canlı olarak yayınlamıştı.

Olayın ardından polis ekipleri tarafından yakalanan Arda Küçükyetim, 'kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' suçlamalarıyla 18 Ağustos 2024'te tutuklanarak cezaevine konulmuştu.

Eskişehir 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'ne tutuklu yargılanan Küçükyetim'e geçen yıl eylül ayındaki karar duruşmasında, 'tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' ve 'korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' suçlarından 75 yıl 5 ay hapis cezası verilmişti.