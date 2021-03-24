ABD’den flaş Libya açıklaması

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, Libya'da kalıcı barış için birlik, şeffaflık, özgür ve adil seçim gerektiğini söyledi.

Greenfield, BM Güvenlik Konseyi'ndeki Libya oturumunda yaptığı konuşmada, Libya'daki siyasi süreçte son 6 ayda ciddi ilerleme kaydedildiğini ve memnuniyet verici gelişmeler yaşandığını belirterek, kalıcı barış için birlik, şeffaflık, özgür ve adil seçim gerektiğini vurguladı.

Libya'nın birleşik bir bütçesinin olmamasının ise endişe verici olduğunu ifade eden Greenfield, yeni geçici hükümetinin Libya halkının güvenini kazanması için temel ihtiyaçlarının karşılanması gerektiğinin altını çizdi.

Greenfield, yeni geçici hükümete şeffaflık ve yolsuzluğu ortadan kaldırması çağrısı yaptı, Libya'da önceliğin 24 Aralık'ta özgür ve adil seçimlerin düzenlenmesi olduğunu kaydetti.

Yabancı güçlere Libya'dan çekilme çağrısı

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi ayrıca, Libya'daki tüm dış güçlere ateşkese uyma, askeri müdahaleyi durdurma ve Libya'dan derhal çekilme çağrısında bulundu.