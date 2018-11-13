ABD'den flaş Kaşıkçı açıklaması!

ABD Güvenlik Danışmanı John Bolton, ses kayıtlarında Kaşıkçı’nın öldürülme operasyonu ile Suudi Veliaht Prens Muhammed bir Selman arasında hiçbir ilgi işareti olmadığını söyledi.

Pazartesi günü Birleşik Arap Emirliklerine yaptığı kısa bir ziyaretin ardından Singapur’a geçen ABD Güvenlik Danışmanı John Bolton burada, gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan’ın İstanbul konsolosluğunda öldürülmesinin ses kayıtlarında operasyon ile Suudi Arabistan Veliaht Prens Muhammed bin Selman arasında bir bağlantı olup olmadığı bir soru üzerine, "Suudi gazetecinin Suudi Arabistan’ın İstanbul konsolosluğunda öldürülmesinin ses kayıtlarını dinleyenlerin bu operasyonla veliaht Prens Muhammed bin Selman arasında ilişki bulunduğunu gösteren bir işaret bulunmadığını söylediler” dedi.

Selman suçsuz

Bolton, “Veliaht Muhammed bin Selman suçsuz” dedi.

Bolton, ABD Başkanı Donald Trump’ın bu dava ile ilgili bütün detayların ortaya çıkartılmasını istediğini tekrarladı.