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Dünya ABD'den flaş itiraf! Kabul ettiler
Dünya

ABD'den flaş itiraf! Kabul ettiler

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı McKenzie, ABD’nin Kabil Havalimanı yakınlarında düzenlediği hava saldırısında 10 sivilin öldüğünü kabul etti.

Yeniakit Publisher
2021-09-17 22:19:00 - 2021-09-17 22:30:36
ABD'den flaş itiraf! Kabul ettiler

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie, ABD'nin 29 Ağustos'ta Afganistan'da Kabil Havalimanı yakınlarında düzenlediği hava saldırısında yaşamını yitiren 10 kişinin hepsinin sivil olduğunu belirterek saldırıdan dolayı özür diledi.

McKenzie, ABD'nin 29 Eylül'de Kabil Havalimanı yakınında düzenlediği hava saldırısına ilişkin soruşturmanın sonucunu açıkladı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby'nin günlük basın toplantısına video konferans yöntemiyle bağlanan McKenzie, "Söz konusu saldırıda 7'si çocuk 10 kadar sivilin öldüğü sonucuna vardık. Dahası bu saldırının hedefindeki araçtakilerin ya da ölenlerin DEAŞ/K ile bir bağlantısı yok ya da ABD güçlerine doğrudan bir tehlike arz etmiyor." dedi.

McKenzie, saldırıda yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek, "Bu saldırı, kuvvetlerimize ve tahliye ettiğimiz sivillere yönelik tehlikeyi anında engellemek içindi. Ben yürekten bir özür diliyorum. Komutan olarak bu saldırının tüm sorumluluğunu üstleniyorum." ifadesini kullandı.

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