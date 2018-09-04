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ABD'den flaş 'İdlib' açıklaması!

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, ABD Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'in ziyaretinin ardından açıklamada bulundu.

04 Eylül 2018 Salı 20:44
ABD'den flaş 'İdlib' açıklaması!

ABD Büyükelçiliği, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'in Ankara ziyareti hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Jeffrey, İdlib'e saldırının, Suriye'de siyasi çözümü riske atacağını ve olası İdlib operasyonuyla ilgili endişelerini iletti.

Jeffrey Suriye krizinin mağdurlarına gösterdiği şefkatli yaklaşım nedeniyle Türk hükümetine teşekkür etti.

Yine Jeffrey, Suriye rejiminin İdlib'e saldırısının tansiyonu yükselteceğini belirtti.

Haber Tarihi: 04 Eylül 2018 Salı 20:44
  1. Ankara
  2. Jeffrey
  3. İdlib'e saldırı
  4. Suriye
  5. ABD Büyükelçiliği
  6. ABD'nin Ankara Büyükelçiliği

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