0553 313 94 23

ABD'den flaş çağrı: Sözünüzü tutun!

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, İdlib konusunda Rusya'ya uyarıda bulunarak, "Rusya ve Suriye rejimi dahil olmak üzere tüm partileri, geniş çaplı askeri taarruzlardan kaçınılması, bölgedeki şiddetin azaltılması yönündeki taahhütlere uyması yönünde çağrı yapıyoruz" dedi.

01 Mayıs 2019 Çarşamba 02:00
ABD'den flaş çağrı: Sözünüzü tutun!

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, "Rusya ve Suriye rejimi dahil olmak üzere tüm partileri, geniş çaplı askeri taarruzlardan kaçınılması, bölgedeki şiddetin azaltılması ve yaratılan insani felakete yönelik yardım erişimine izin verilmesi taahhütlerine uyma çağrısında bulunuyoruz" dedi.

ABD yönetimi, Rusya'ya İdlib için verdiği ateşkes taahhütünü hatırlatarak, bölgedeki gerilimi artırmaması ve insani yardım erişimine izin verilmesi çağrısında bulundu.

Çağrı yaptılar

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, İdlib'te gerçekleştirilen hava saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bölgedeki şiddet olaylarının sona ermesi gerektiğini belirten Ortagus, Suriye'nin İdlib ilinde yaşanan şiddet olaylarındaki artışın bölgenin istikrarsızlaşmasına neden olacağını vurguladı.

Ortagus, "Rusya ve Suriye rejimi dahil olmak üzere tüm partileri, geniş çaplı askeri taarruzlardan kaçınılması, bölgedeki şiddetin azaltılması ve yaratılan insani felakete yönelik yardım erişimine izin verilmesi taahhütlerine uyma çağrısında bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Mayıs 2019 Çarşamba 02:00
  1. ABD
  2. Rusya

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hıncal Uluç: Fatih Terim'in takımı 98 dakikada kaleyi tutturamadı
    1. Hıncal Uluç: Fatih Terim'in takımı 98..
    2. Galatasaray'dan transfer bombası Ianis..
    3. İzmir’de zincirleme kazada 1 sürücü..
    4. Makas atarken kontrolden çıkan..
    5. ABD'den flaş çağrı: Sözünüzü tutun!
    6. AK Parti Genel Başkanvekili..
    7. Eljif Elmas'tan Cimbom'a gönderme!
    8. Trump'tan o ülkeye Venezuela tehdidi:..
    9. Sosyal medyada gündem oldu! Trump..
    10. Tekirdağ’da trafik kazası: 2 yaralı
    11. Aliağa’da otomobil takla attı: 1 yaralı
    12. TBMM Başkanı Şentop'tan Venezuela mesajı
    13. ABD F-35'lere saldırı talimatı verdi
    14. Amanoslarda teröre geçit yok
    15. Venezuela'dan flaş açıklama: Başarısız..
    16. Hatay'da terör operasyonu! Etkisiz..
    17. Türkiye bu tepkiyi konuşuyor:..
    18. Konya merkezli 4 ilde tarihi eser..
    19. Kars'ta yük almaya gelen tır yandı
    20. El freni çekilmeyen aracı durdurmak..
    21. F-35'lere Irak’ta saldırı görevi
    22. “1 Mayıs İşçi Bayramı artık dua ve..
    23. Rusya'dan ABD'ye uyarı: Devam..
    24. Kritik uyarı yapıldı! Önlem alınmazsa..
    25. Trump, Venezuela konusunda Küba'yı..
    26. Bolton itiraf etti: Maduro'dan sonra...
    27. Venezuela Dışişleri Bakanı Arreaza’dan..
    28. BMMYK'den Yemen'de 250 bin kişiye..
    29. Hatay'da 5 terörist etkisiz hale..
    30. Şehit askerin cenazesi Çankırı'ya..
    Eski Cumhurbaşkanı Christian Wulff'tan Türkiye açıklaması: Dostlarımın pek hoşuna gitmeyecek ama...
    Eski Cumhurbaşkanı Christian Wulff'tan Türkiye açıklaması: Dostlarımın pek hoşuna gitmeyecek ama...
    ABD’den skandal hamle! 3 ülke tehdit altında
    ABD’den skandal hamle! 3 ülke tehdit altında
    Türkiye’ye böyle saldıracaklar! Milyonlarca dolar yatırım yaptılar
    Türkiye’ye böyle saldıracaklar! Milyonlarca dolar yatırım yaptılar
    YPG'li hainler saldırdı: Şehit ve yaralılar var!
    YPG'li hainler saldırdı: Şehit ve yaralılar var!
    5 yıl önceki videoyla Siyonist tezgah
    5 yıl önceki videoyla Siyonist tezgah

    Günün Karikatürü

    01 Mayıs 2019
    Haçlılar fitne için güç birliği yaptı
    Haçlılar fitne için güç birliği yaptı
    "Erdoğan Davutoğlu'nun yazdıklarını görmemiştir bile"
    "Erdoğan Davutoğlu'nun yazdıklarını görmemiştir bile"