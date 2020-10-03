  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji ABD'den flaş açıklama: F-35 konusunda Türkiye'ye ihtiyacımız var
Teknoloji

ABD'den flaş açıklama: F-35 konusunda Türkiye'ye ihtiyacımız var

Pentagon'un Satın Alma Müsteşarı Ellen Lord, ABD'nin F-35 üretiminde Türkiye'ye ihtiyacı olduğunu ve uçak için parça almaya devam edeceklerini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-10-03 18:37:00 -
ABD'den flaş açıklama: F-35 konusunda Türkiye'ye ihtiyacımız var

Rusya'dan alınan S-400 hava savunma sistemlerini bahane ederek Türkiye'yi "F-35 Müşterek Taarruz Uçağı" programından çıkartan ABD parça tedarikinde halen Türkiye'ye muhtaç durumda. Türkiye'yi programdan çıkartmasına rağmen ABD halen Türkiye'den F-35 parçaları almaya devam ediyor.

Pentagon'dan açıklama

ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) üst düzey tedarik sorumlusu Ankara'nın Rusya'dan S-400 hava savunma sistemini satın almasına rağmen, ABD'nin 2022 yılının sonuna kadar Türkiye'den F-35 uçağı için parça almaya devam edeceğini söyledi.

Pentagon'un Satın Alma Müsteşarı Ellen Lord ise, Pentagon’un üretimi sürdürmek için Türk yapımı parçaları almaya devam etmesi gerektiğini ifade etti.

Türk şirketlerinin şu anda F-35'in orta gövdesi, kokpit görüntüleme sistemleri ve diğer bileşenleri için 900'den fazla parça ürettiğini belirten ABD'li yetkili, Türkiye’den parça alımının durdurulmasının uçağın üretimini yavaşlatarak 1 milyar dolarlık açığa neden olacağını aktardı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Böyle tepki gösterdi: Bunu açıkça yapıyorlar
Gündem

Böyle tepki gösterdi: Bunu açıkça yapıyorlar

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Türkiye'nin çıkarlarına saldıran muhalefete tepki gösterdi.

İP'li Andican'dan Millet İttifakı'nı bölecek sözler
Gündem

İP'li Andican'dan Millet İttifakı'nı bölecek sözler

Terör sevici HDP'ye ilişkin açıklamalarda bulunan İP'li Milletvekili Prof. Dr. Ahat Andican, bu partinin kapatılması gerektiğini açıkladı...
Cübbeli Ahmet Hoca'dan Türkiye'deki Ermenilerle ilgili önemli uyarı!
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca'dan Türkiye'deki Ermenilerle ilgili önemli uyarı!

Cübbeli Ahmet Hoca, "Türkiye'nin içinde Ermeni vatandaşlarımız var. Ermenistan'ın bu yaptığından razı değiller. Tabii ki onlar bizim vatanda..
Satılık 2014 model Peugeot 301
Satılık 2014 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay