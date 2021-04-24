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Dünya ABD'den F-35 savaş uçağı pişmanlığı! Türkiye'nin çıkarılması iyi olmadı
Dünya

ABD'den F-35 savaş uçağı pişmanlığı! Türkiye'nin çıkarılması iyi olmadı

Türkiye'nin F-35 savaş uçağı programından çıkarılmasıyla ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nden pişmanlık niteliği taşıyan bir açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2021-04-24 13:12:00 -
ABD'den F-35 savaş uçağı pişmanlığı! Türkiye'nin çıkarılması iyi olmadı

Pratt & Whitney Askeri Motorlar Bölümü Başkanı Matthew Bromberg, ABD Senatosu'nun Meclis Silahlı Hizmetler Komitesi'ne verdiği brifingde çarpıcı itiraflarda bulundu.

Bromberg, F-35'in motorunun maliyetinin, Türkiye'nin programdan çıkarılması nedeniyle yüzde 3 artacağını söyledi.

Star.com.tr'de yer alan habere göre; F-35'lerde kullanılan uçak motorunun 188 parçasının başlangıçta Türk tedarikçiler tarafından sağlandığını kaydeden Bromberg, "Bunlar motorun en kritik parçalarından bazıları ve Türkiye tedarikçileri yüksek kaliteli, düşük maliyetliydi." ifadesini kullandı.

Türkiye ve ABD arasında F-35 süreci

Türkiye, F-35 Müşterek Taarruz Uçağı Programı'na (JSF) Ortak Mutabakat Zabtı ile ortak üretici olarak katılmıştı.

Programın katılımcıları Türkiye'nin yanı sıra ABD, İngiltere, İtalya, Hollanda, Avustralya, Danimarka, Kanada ve Norveç'ten oluşuyordu.

Türkiye ilk etapta 100 adet F-35A uçağı almayı taahhüt etmişti.

2018'de 4 F-35 uçağının mülkiyeti Türkiye'ye verilmiş ancak uçaklar ABD'de, Türk pilotların da katıldığı eğitim programlarına tabi tutulmuştu. Daha sonra ise 2 F-35 uçağının daha mülkiyeti verilmişti.

Ancak Türkiye ile ABD arasında S-400 krizi çıktığından bu 6 uçak Türkiye'ye transfer edilmemiş ve 2020 Savunma Bütçesi kapsamında bunların ABD Hava Kuvvetleri için alınması kararlaştırılmıştı.

Türkiye ayrıca uçak için 1005 parça üretiyordu. Türk firmalarının da bu üretime katılımı büyük oranda askıya alınmıştı. ABD'nin Aralık 2020 itibarıyla da 1005 parçanın tamamı için yeni tedarikçiler bulduğu ortaya çıkmıştı.

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