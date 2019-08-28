ABD'den F-35 açıklaması: Türkiye bunu yaparsa...

ABD Savunma Bakanı Esper, "S-400 programından tamamen çıkıp S-400'leri de ülke dışına çıkarırlarsa Türkiye'yi tekrar F-35 programına almayı değerlendirebiliriz" dedi.

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ve ABD Savunma Bakanı Mark Esper, ortak basın toplantısı düzenledi.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, kendisine "F-35 programına Türkiye'nin tekrar alınması mümkün mü?" şeklinde sorulan soruya “Bu benim kitabımda yok. Bu konuda hem kamuya hem de Türk mevkidaşımla özel açıklamalarımda açık oldum. Bu ya S-400 ya da F-35’tir, ikisi bir arada veya biri garajda park edilmişken diğer dışarıda şeklinde değil" dedi.

Ayrıca Esper, şart koyarak "S-400 programından tamamen çıkıp S-400'leri de ülke dışına çıkarırlarsa Türkiye'yi tekrar F-35 programına almayı değerlendirebiliriz" diye konuştu.