  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel ABD'den Etiyopya'daki çatışmalar için "arabuluculuk" çağrısı
Aktüel

ABD'den Etiyopya'daki çatışmalar için "arabuluculuk" çağrısı

Yeniakit Publisher
2020-11-23 22:47:47 -
ABD'den Etiyopya'daki çatışmalar için "arabuluculuk" çağrısı

WASHINGTON (AA) - ABD yönetimi, Etiyopya'nın Tigray bölgesinde yaşanan çatışmalara "arabuluculuk" yapılması çağrısında bulundu.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyinin resmi Twitter hesabından Etiyopya'nın Tigray bölgesinde yaşanan çatışmalara ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "ABD, Etiyopya'da arabuluculuk yapılması için çağrıda bulunuyor ve bu trajik çatışmayı bitirmek için Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa ile Afrika Birliğinin çabalarını destekliyor." ifadesine yer verildi.

- Operasyon 4 Kasım'da başladı

Tigray eyaletini yöneten isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) güçleri, 3 Kasım'da ulusal ordu birliklerine saldırmış, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, 4 Kasım'da TPLF'ye karşı askeri harekat kararı aldıklarını duyurmuştu.

Komşusu Eritre ile yaptığı barış antlaşması sonrası Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Ahmed, uluslararası örgütlerin ve bölge ülkelerinin diyalog çağrılarını reddetmişti.

Seçimleri ertelediği için Addis Ababa hükümetinin gayrimeşru olduğunu ileri süren TPLF, eylülde yerel yönetim seçimlerini yapmış ve kazanmıştı. Seçimlerin ardından Ulusal Meclis, yerel idareyle tüm bağların koparıldığını duyurmuştu.

Başbakan Ahmed 2018'de iktidara gelmeden önce iktidar koalisyonunda ve ülke siyasetinde söz sahibi olan TPLF, 2019'da dağılan iktidar koalisyonundaki partilerin ortaklaşa kurduğu Refah Partisine (PP) katılmama kararı almıştı.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın için 'patlama' açıklaması: Yatırım yapmış olanlar...
Ekonomi

Altın için 'patlama' açıklaması: Yatırım yapmış olanlar...

Ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin, ekonomide yaşanan son gelişmelerle birlikte altın veya dolar alıp terste kalan vatandaşları ikaz etti. Alkin..
Ermeni yazardan tarihi itiraf: Ermenistan kim tarafından neden kuruldu?
Dünya

Ermeni yazardan tarihi itiraf: Ermenistan kim tarafından neden kuruldu?

Ermeni Dil Bilimci Yazar Sevan Nişanyan, tarihi bir itirafta bulunarak Ermenistan'ın neden ve nasıl kurulduğunu anlattı.
Resmen kaşınıyorlar! Yunanistan'dan skandal hareket
Dünya

Resmen kaşınıyorlar! Yunanistan'dan skandal hareket

Yunanistan Deniz Kuvvetleri'ne ait A470 borda numaralı "Aliakmon" savaş gemisi skandal bir şekilde Türk Bayrağı açmadan Çanakkale Boğazından..
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay