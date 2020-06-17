ABD'den Esed kararı

ABD'den Esed'e karşı beklenen hamle geldi. ABD işlenen savaş suçları nedeniyle Esad'a daha fazla yaptırım olacağı bildirildi. ABD Esad, eşi ve üst düzey 39 kişiye yaptırım uygulayacak.

Uluslararası haber ajansı Reuters, ABD'nin "Sezar Yasası" kapsamında Beşşar Esad ve eşi dahil Suriye'den üst düzey 39 isme yaptırım uygulayacağını duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Esad Suriye halkına karşı vahşi savaşını bitirmezse, daha fazla yaptırım uygulayacağız" dedi.

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kelly Craft, Donald Trump yönetiminin, Suriye'de rejimin askeri zafer kazanmasını engellemek, rejimi ve müttefiklerini müzakere masasına döndürmek için yaptırımlar uygulayacağını açıklamıştı.

Sezar yasası nedir?

Sezar Yasası olarak bilinen, tam adıyla Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası, 21 Aralık'ta Donald Trump tarafından imzalanmıştı.

İsmini, 2014'te Esed rejiminin muhalifleri tuttuğu hapishanelerde işkenceyle öldürülen 11 bin tutukluya ait 55 bin fotoğrafı dünya basınına sızdıran askeri polisin kod adından alan yasaya göre, Rusya ve İran adına hareket eden kişi veya üstlenici şirketlere destek sağlayan ya da onlarla büyük miktarda para alışverişinde bulunan yabancı kişi ve kuruluşlara yaptırım uygulanabilecek.

Yasa ayrıca Suriye Merkez Bankası'nın faaliyetlerini de mercek altına alıyor. Kara para aklama faaliyetleri tespit edilirse, ona da yaptırım uygulanabileceği ifade ediliyor.

Yasada Suriye'de sivillerin korunması için bazı projelerin değerlendirilmesi ve insan hakları ihlallerini belgeleyen kurumların desteklenmesi öngörülüyor.

Yasa, Esad yönetiminin faaliyetlerine destek sağlayan ya da onlarla büyük miktarda para alışverişinde bulunan yabancı kişi ve kuruluşlara yaptırım uygulanmasını öngörüyor. Yasa şirketler bazında Suriye ile iş yapılmasını neredeyse imkansız hale getiriyor.

Bu nedenle yasanın sadece Suriye'yi değil, Suriye ile iş yapan birçok şirketin olduğu Lübnan'ı da olumsuz etkilemesi bekleniyor. Ayrıca Lübnan siyasetinin önemli bir parçası olan ve Esad rejimi saflarında savaşan Şii Hizbullahı ve ona destek sağlayan çevrelerin de yasadan etkilenecek olmasının da Lübnan ekonomisini ve ülkedeki siyasi dengeleri etkileyeceği düşünülüyor.

Yasa, yürürlüğe girdiği 17 Haziran 2020 tarihinden kısa süre önce Suriye'de ekonomik çalkantılara neden olmuş ve Suriye lirasını dolar karşısında aşırı değer kaybetmesine yol açmıştı.