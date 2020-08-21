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Dünya ABD'den Esed çağrısı
Dünya

ABD'den Esed çağrısı

ABD, Beşşar Esed rejiminin Doğu Guta'daki kimyasal katliamından sorumlu tutulması için tekrar çağrıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-08-21 18:43:00 -
ABD'den Esed çağrısı

Katil Beşşar Esed rejimi, 21 Ağustos 2013 tarihinde Şam'ın Doğu Guta bölgesinde 1400'ün üzerinde sivili kimyasal silahla katletti. Alçak saldırının yedinci yılında Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanlığı, Suriye diktatörü Beşşar Esed'in kimyasal saldırılarından sorumlu tutulması için tekrar çağrı yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, Suriye'de iç savaşın başladığı Mart 2011 tarihinden bu yana Esed rejiminin en az 50 insanlık dışı kimyasal saldırıya imza attığı belirtildi.

"Suriye halkına karşı savaş suçları işlendi"

Kimyasal kullanımlarını bitirme ve Esed rejimine yaptıklarının sorumluluğunun yüklenmesi hususunda kararlı olduğunu bildiren ABD yönetimi, açıklamasının devamında Esed rejiminin Suriye halkına yönelik işlediği çirkin suçların bazılarının savaş suçu olduğunu vurguladı ve bu suçların insanlığa karşı suç seviyesinde olduğunu ifade etti.

Yazılı açıklamada, Amerika ve diğer ülkelerin geçtiğimiz ay, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütünde (OPCW), Esed diktatörlüğü altında kıvranan Suriye'nin kimyasal silah edinmesi ve kullanmasını kınadığını kaydederken katil Suriye yönetiminin atması gereken adımları da ortaya koyduğu hatırlatıldı.

Sert ikaz: Esed gerekli adımları atmazsa daha ileri adımlar atılacak

Esed yönetimindeki Suriye'nin, kendisine verilen süreye kadar bu adımları yerine getirememesinin Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütünde daha ileri adımlar atılmasına yol açılacağı ikazında bulunuldu.

Yaptırımlar hatırlatıldı

Amerika'nın 13894 sayılı başkanlık kararnamesi ve Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası çerçevesinde birçok Beşşar Esed rejimi destekçisine yaptırım uyguladığı bildirilen açıklamada, uluslararası toplum, Esed rejimini çirkin eylemlerinden dolayı sorumlu tutmaya ve kimyasal silah felaketi dünyasını temizlemeye yönelik çabalarını artırmaya davet edildi.

Diktatör ve katil Esed rejimi, 9 seneyi aşkın bir zamandır süren iç savaşta 216 defa kimyasal silah kullanırken, ilk büyük kimyasal silah katliamını ise 21 Ağustos 2013'te başkent Şam'ın Doğu Guta bölgesinde gerçekleştirdi.

Uluslararası camianın gündemine oturan alçak katliam 1400'ün üzerine sivilin hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı.

Üstelik Esed rejiminin elinde hala çok sayıda kimyasal silah bulundurduğu belirtiliyor.

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