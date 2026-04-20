ABD’den enerji piyasalarını etkileyecek adım: Rusya petrolüne muafiyet kararı uzatıldı
Amerika Birleşik Devletleri yönetimi, mart ortasında tankerlerde bulunan Rus petrolünün satın alınmasına yönelik tanınan 30 günlük yetkilendirme süresini 16 Mayıs’a kadar uzattı. Kararın, küresel arz şoklarını hafifletme amacı taşıdığı ortaya çıktı.
ABD'nin aldığı bu karar, küresel petrol piyasasında yaşanabilecek ani arz dalgalanmalarının etkisini sınırlamayı hedefliyor.
BÖLGESEL GERİLİMLER ETKİLİ OLDU
Hamle, ABD-İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü savaşın piyasalara yansıyan etkileri, kırılgan ateşkes süreci ve Tahran'ın cumartesi günü Hürmüz Boğazı'nın yeniden kapatıldığını açıklamasının ardından geldi.
BELİRSİZLİK PİYASALARI ETKİLİYOR
İkinci tur müzakerelere dair net bir takvim bulunmaması, piyasalardaki belirsizliği artırırken sürecin yakından takip edildiği ifade edildi.
SÜRE UZATILDI
