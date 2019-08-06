ABD'den dünyaya Venezuela tehdidi Venezuela’nın mal varlıklarına el koyan küresel haydut ABD'de Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Washington'un Nicolas Maduro hükümetini destekleyecek tüm taraflara Venezuela'ya uygulanan yaptırımların aynısını uygulayabileceğini söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri, Venezuela'nın tüm mal varlığını dondurma kararının ardından bu ülkeyle ticaret yapacak üçüncü ülkelere de gözdağı verdi. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton salı günü yaptığı açıklamada, Washington'un Nicolas Maduro hükümetini destekleyecek tüm taraflara Venezuela'ya uygulanan yaptırımların aynısını uygulayabileceğini kaydetti.

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