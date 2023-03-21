  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya ABD'den Dünya Bankası'na flaş çağrı! Nisan ayında her şey değişebilir
Dünya

ABD'den Dünya Bankası'na flaş çağrı! Nisan ayında her şey değişebilir

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Dünya Bankası`da bir dizi güçlü reform yapılması çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2023-03-21 11:30:00 -
ABD'den Dünya Bankası'na flaş çağrı! Nisan ayında her şey değişebilir

ABD Hazine Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre, Bakan Janet Yellen, Almanya Kalkınma Bakanı Svenja Schulze ile görüşmesinde Dünya Bankası'da bir dizi güçlü reform yapılması çağrısında bulundu.

Dünya Bankası'nda yapılacak reformların Nisan ayında yapılacak Bahar Toplantıları sırasında değerlendirilmesi çağrısında bulunan Yellen, reformların Ekim ayında yapılacak Dünya Bankası Yıllık Toplantıları sırasında belirlenmesin ve uygulanmasını istedi.

Yellen ayrıca, Dünya Bankası Başkanlığı için gösterdikleri adaya verdiği destek için Almanya'ya teşekkür etti.

ABD, Dünya Bankası Başkanlığı için Ajay Banga'yı aday göstermişti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23