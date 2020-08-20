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Dünya ABD'den dikkat çeken karar: İdam edilmeyecekler
Dünya

ABD'den dikkat çeken karar: İdam edilmeyecekler

ABD, Suriye'de terör örgütü YPG/PKK kontrolündeki kampın hapishanesinden çıkararak gözetimine aldığı İngiliz vatandaşı 2 DAEŞ'li teröristin idam cezası alsalar bile infazlarının gerçekleşmeyeceğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-08-20 00:35:00 -
ABD'den dikkat çeken karar: İdam edilmeyecekler

ABD, Suriye'de terör örgütü YPG/PKK kontrolündeki El-Hol Kampı'nda bulunan hapishanesinden çıkararak gözetimine aldığı İngiliz vatandaşı 2 DAEŞ'li teröristin idam cezası alsalar bile infazlarının gerçekleşmeyeceğini bildirdi.

Söz konusu teröristlerin, ABD'li gazeteci James Foley'yi başını keserek infaz ettiği ve esir tutulan diğer ABD vatandaşlarını da öldürdüğü belirtilirken ABD'den gelen bu kadar dikkat çekti.

ABD Adalet Bakanı Bill Barr'ın konuyla ilgili İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel'i de bilgilendirdi.

DAEŞ'li teröristlerin isimleri

ABD Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İngiliz olan DAEŞ'li teröristler El Shafee Elsheikh ve Alexanda Kotey idam edilmeyecek.

Bakanlığın açıklamasında, Adalet Bakanı Barr, mahkemenin idam cezasına hükmetmesi durumunda bile bu cezanın işleme konulmayacağını belirterek, söz konusu 2 DAEŞ'li teröristle ilgili İngiltere'nin elindeki bilgilere erişim istedi.

ABD, DAEŞ'li teröristleri gözetimine almıştı

ABD, geçtiğimiz sene ekim ayında Suriye'de terör örgütü YPG/PKK kontrolündeki kampta tutulan İngiliz vatandaşı 2 DAEŞ'li teröristi kamptaki hapishaneden çıkarıp gözetimine almıştı.

ABD'li gazeteci James Foley'nin 2014 senesinde başını keserek infaz eden ve esir tutulan diğer ABD vatandaşlarını da öldürdüğüne inanılan El Shafee Elsheikh ve Alexanda Kotey adlı 2 İngiliz DAEŞ'li terörist El-Hol Kampı'ndan çıkarılıp Irak'ta bulunan bir ABD üssüne transfer edilmişti.

Söz konusu DAEŞ'li teröristlerin ''Beatles'' lakabıyla da tanındığı ifade edildi.

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