ABD’den DEAŞ’ın 3 yöneticisinin başına 5’er milyon dolar ödül
ABD, terör örgütü DEAŞ’ın 3 üst düzey yöneticisinin başına 5’er milyon dolar ödül koyduklarını açıkladı.22 Ağustos 2019 Perşembe 10:47
ABD, terör örgütü DEAŞ’ın 3 üst düzey yöneticisinin başına 5’er milyon dolar ödül koyduklarını açıkladı.
ABD Dışişleri Bakanlığı, terör örgütü DEAŞ’ın 3 yöneticisinin kimliğini veya yerini tespit etmek için bilgi verenlere 5’er milyon dolar ödül verileceğini duyurdu. Dışişleri Bakanlığı, teröristlerin Emir Muhammed Sait Abdurrahman Mevla, Sami Casim Muhammed el-Ciburi ve Mutez Numan Abid Naif Necim el-Ciburi olduklarını açıkladı.
ABD Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, terör örgütü DEAŞ’ı yok etmek için bütün yöneticilerini bulmaya kararlı olduklarını vurguladı.
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