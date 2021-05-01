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Gündem ABD'den "daha büyük savaş" çağrısı
Gündem

ABD'den "daha büyük savaş" çağrısı

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Lloyd Austin, "daha büyük savaşlar için yeni savunma vizyonu" çağrısı yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-05-01 14:06:00 -
ABD'den "daha büyük savaş" çağrısı

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, siber alem ve uzay kaynaklı tehditlere ve "daha büyük savaşları yürütmeye" yönelik yeni bir savunma vizyonu geliştirilmesi çağrısında bulundu.

Bakan Austin, Pearl Harbour Deniz Üssü'nde düzenlenen Hint-Pasifik Komutanlığı devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, ABD'nin, "eski savaşlar" olarak andığı Irak ve Afganistan müdahalelerinin ötesine geçen bir strateji oluşturması gerektiğini belirtti.

Askeri gücün diplomasiyi desteklemesi gerektiğini vurgulayan Austin, "ABD silahlı kuvvetleri ABD diplomasisinden ayrı durmamalı, onun payandası olmalıdır. Ulusal gücümüzün tüm araçlarını kullanan bir dış politika geliştirmeliyiz." dedi.

Austin, hayatının son 20 yılını, eski savaşların sonuçlarıyla uğraşarak geçirdiğini belirterek "Sonraki büyük savaşı icra etme biçimimiz eski savaşlardan çok farklı olacak. Ülkemizi savunmak için yeni bir vizyona doğru ilerlemeliyiz." ifadelerini kullandı.

ABD'nin ordusunun, dünyanın en büyük ve en geniş kabiliyete sahip gücü olmaya duyduğu güvenle yetinmemesi gerektiğinin altını çizen Austin, "Potansiyel rakiplerimiz bilinçli olarak üstünlüğümüzü dengelemek için çalışıyor." değerlendirmesinde bulundu.

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