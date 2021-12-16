  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya ABD'den Çin'e teknoloji darbesi
Dünya

ABD'den Çin'e teknoloji darbesi

ABD Hazine Bakanlığı, aralarında drone üreticisi DJI'nin de olduğu 8 Çinli teknoloji firmasını yaptırım kara listeye aldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-16 23:26:00 -
ABD'den Çin'e teknoloji darbesi

Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, söz konusu 8 şirketin Çin'deki etnik ve dini azınlıkların, özellikle Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki ağırlıklı olarak Müslüman Uygur azınlığının biyometrik gözetimini ve takibini aktif olarak desteklediği aktarıldı.

Açıklamada, aralarında drone üreticisi DJI'nin de bulunduğu 8 teknoloji şirketinin yaptırım kara listesine alındığı kaydedildi.

Kararla ABD'li kişilerin bu kuruluşlarla bağlantılı halka açık belirli menkul kıymetlerin alımları veya satımlarını yapmasının yasaklanacağı ifade edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay