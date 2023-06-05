ABD'den Çin'e sert tepki!

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, günlük basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Geçen hafta Çin'e ait bir savaş uçağının Güney Çin Denizi'nde ABD keşif uçağına yaptığı agresif manevra ve cumartesi günü Çin'e ait savaş gemisinin Tayvan Boğazı'ndan geçen ABD muhribi ile Kanada firkateynini taciz edilmesiyle ilgili Kirby, Çin'in bu tür müdahalelerinin özellikle Tayvan Boğazı ve Güney Çin Denizi'nde "artan saldırganlığının bir parçası" olduğunu belirtti.

Kirby, Çin'in "artan saldırganlığını" ele almaya hazır olduklarını, diğer yandan bu tür tacizlerin kabul edilebilir olmadığını bildirmek için bu ülkeyle iletişim kanallarını açık tutmaya devam edeceklerini bildirdi.

Bu tür hava ve deniz müdahalelerinin olabileceğini belirten Kirby, bunun "profesyonelce ve uluslararası hukuka uygun şekilde" yapılması gerektiğinin altını çizdi.

"Tehlikeli ve profesyonelce değil"

Kirby, Pekin'in son iki müdahalesini "tehlikeli ve profesyonellikten uzak" olduğuna, bu tür "agresif" müdahalelerin yanlış anlaşılmalara neden olabileceğine işaret etti. Kirby, "Birinin incinmesi uzun sürmeyecek. Güvensiz ve profesyonel olmayan müdahalelerle ilgili endişe bu." dedi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Uluslararası hava sahası ve sularda faaliyet gösterdiklerini kaydeden Kirby, kendilerinin uluslararası hukuka uygun hareket ettiklerini ve Çin ordusunun saldırgan davranmasını gerektirecek bir durum olmadığını vurguladı.

Kirby, ABD'nin bir "Pasifik gücü" olduğunun altını çizdi ve bu bölgedeki ittifak anlaşmalarına ve bölgenin ekonomik açıdan önemine işaret etti. Kirby, "(Pasifik'te) gerçek ihtiyaçlarımız var ve orada kalacağız, ittifaklarımız ve ortaklıklarımızı güçlendirmeye ve canlandırmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

"Tek Çin" politikalarında değişen bir şey olmadığını söyleyen Kirby, Tayvan'ın bağımsızlığını desteklemediklerinin ancak kendilerini savunma yeteneklerine destek vermeye devam edeceklerinin altını çizdi. Kirby, "Tayvan Boğazı'ndaki bu gerginliğin herhangi bir çatışmaya dönüşmesi için bir neden yok." dedi.

Washington yakınlarında düşen uçak

Kirby, Başkent Washington yakınlarında, uçuşa yasak bölgeyi kullanan ve F-16 uçaklarının engellemesi sonucu düşen uçakla ilgili de konuştu.

Başkan Joe Biden'ın konuyla ilgili bilgilendirildiğini ifade eden Kirby, üç farklı hava üssünden altı F16'nın Cessna tipi uçağı durdurmak için ses patlamasına neden olan süpersonik hızda acil müdahale etmeye çalıştığını ve pilotla iletişim kurmaya çalıştıklarını ancak bunun işe yaramadığını, nihayetinde trajik kazanın gerçekleştiğini aktardı.