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Dünya ABD'den, Çin ilişkilerini gerecek yeni adım!
Dünya

ABD'den, Çin ilişkilerini gerecek yeni adım!

Yeniakit Publisher
2024-05-09 13:39:00 - 2024-05-09 13:42:04
ABD'den, Çin ilişkilerini gerecek yeni adım!

ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo, Çin ile gerilimi tırmandıracak olası yaptırım kararını açıkladı.

ABD Ticaret Bakanı Gına Raimondo Biden yönetiminin "extrem bir adım" atarak Çin'den otonom sürüş özellikli, bağlantılı araçların ithalatını yasaklayabileceğini veya kısıtlamalar getirmeyi tercih edebileceğini ancak önce kapsamlı kamu yorumlarını incelemesi gerektiğini söyledi.

Bakanlık Şubat ayı sonunda Çin'den ithal edilen araçların ulusal güvenlik riski oluşturup oluşturmadığı konusunda bir soruşturma başlattığını açıkladı ve 30 Nisan'a kadar konuyla ilgili kamuoyu görüşlerini kabul etti.

"ÇİN'E KARŞI AŞIRI ÖNLEM YA DA HAFİFLETİCİ TEDBİR..."

Reuters'a konuşan Ticaret Bakanı Raimondo, bakanlığın halkın yorumlarını incelediğini söyledi.

Raimondo, "Tüm verileri sindirmeli ve ardından hangi eylemi gerçekleştirmek istediğimize karar vermeliyiz. Amerika Birleşik Devletleri'nde Çin bağlantılı araçların kullanılmaması gibi aşırı bir önlem alabilir ya da hafifletici tedbirler arayabiliriz" dedi.

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