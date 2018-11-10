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ABD'den Cemal Kaşıkçı hamlesi! Dengeler değişecek

Amerika Birleşik Devletleri, Suudi Arabistan tarafından katledilen gazeteci Cemal Kaşıkçı olayıyla ilgili Suudi Arabistan'a karşı dengeleri değiştirecek hamlede bulunmaya hazırlanıyor.

10 Kasım 2018 Cumartesi 17:25
ABD'den Cemal Kaşıkçı hamlesi! Dengeler değişecek

ABD medyasında Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin dengeleri değiştirebilecek bir haber yayınlandı. Alex Ward imzasıyla yayınlanan habere göre; Kaliforniya eyaleti temsilcilerinden Demokrat Brad Sherman, "Riyad'ı cezalandırmak" anlamına gelen bir yasa tasarısı sunmaya hazırlanıyor.

Sherman'ın hazırladığı tasarı, ABD yönetiminin Suudi Arabistan'la üzerinde çalıştığı nükleer anlaşmanın askıya alınması ya da iptaline yol açabilir. Yakın bir tarihte Sherman tarafından Kongreye sunulması beklenen "2018 Suudi Arabistan'a silah verilmesini kesme yasası", Kaşıkçı cinayetine ilişkin Riyad'a uygulanan ağır bir yaptırım anlamına geliyor.

Haberde "ABD'nin Suudi Arabistan'a yaptırımları" tartışmaları da özetlenirken, Cumhuriyetçiler ve Demokratlar olmak üzere Kongrede yer alan iki partiden de konuya ilişkin sesler yükseldiğine değinildi.

Sherman tarafından hazırlanma sürecinde olduğu iddia edilen tasarı, Trump yönetiminin Riyad'la imzaladığı nükleer anlaşmanın engellenmesini hedefliyor.

2018 Suudi Arabistan'a silah verilmesini kesme yasası başlıklı tasarı kabul edildiği takdirde;

Kaşıkçı cinayetinden ötürü Suudi Arabistan'a yönelik ağır bir yaptırım uygulanacak.

Beyaz Saray, nükleer teknoloji ihracatı için nükleer silahların çoğalmasını engellenmesini öngören "123 Anlaşması" isimli belgeyi sunmak zorunda kalacak.

Sherman tarafından Kongreye sunması beklenen tasarının yasalaşması durumunda ise ABD yönetimi;

Uranyum zenginleştirme veya plütonyumun çoğaltılmasını yasaklayan anlaşmalara ya da Uluslararası Atom Enerjisi Kurumunun denetleyici anlaşmalarına Suudilerin uymasını sağlamak zorunda kalacak.

Kaşıkçı cinayetine yönelik yürütülen soruşturma ve Suudi rejiminin insan hakları durumu hakkında da rapor yazmak durumunda kalacak.

Haber Tarihi: 10 Kasım 2018 Cumartesi 17:25
  1. Arabistan
  2. Beyaz Saray
  3. Cemal Kaşıkçı
  4. Suudi Arabistan
  5. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu

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