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Dünya ABD'den çekinip iptal ettiler! Flaş Rusya karar
Dünya

ABD'den çekinip iptal ettiler! Flaş Rusya karar

Filipinler ABD yaptırımları endişesiyle Rusya'dan helikopter alımını iptal etti.

Yeniakit Publisher
2022-07-29 10:59:00 -
ABD'den çekinip iptal ettiler! Flaş Rusya karar

Filipinler, ABD yaptırımlarına uğrayabileceği endişesi ile Rusya'dan askeri helikopter satın alma fikrinden caydı.

Eski Savunma Bakanı Delfin Lorenzana, Rusya ile imzalanan 16 adet Mi-17 helikopterlerini satın alma anlaşmasını iptal ettiğini duyurdu.

Filipinler'in ABD Hasımlarıyla Yaptırım Yoluyla Mücadele Yasası (CAATSA) yaptırımları sebebiyle anlaşmayı iptal ettiği açıklandı.

Dönemin Devlet Başkanı Rodrigo Duterte geçtiğimiz ay görev süresinin hemen bitiminde söz konusu anlaşmayı imzalamıştı.

Lorenzana Associated Press'e verdiği demeçte, anlaşmanın ABD yaptırımlarına yol açabileceğini söyledi.

Filipinler'in Washington Büyükelçisi Jose Manuel Romualdez ise CAATSA yaptırımlarıyla karşı karşıya kalabilme ihtimalleri nedeniyle anlaşmanın iptal edildiğini kaydetti.

ABD 2017'de onayladığı yaptırımlarla Rusya'dan her türlü yeni silah alımının yaptırımlarla karşılaşacağını açıklamıştı.

Filipinler geçtiğimiz haftalarda İsrail'den iki adet zırhlı araca monteli köprü (AVLB) teslim aldığını duyurmuştu.

Kaynak: Mepa News

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