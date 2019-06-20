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ABD'den 'çarpıcı' iddia... 'Benzerlik taşıyor'

ABD Deniz Kuvvetlerinden patlayıcı uzmanı bir komutan, geçen hafta Umman Körfezi'nde saldırıya uğrayan iki tankerden Japonlara ait olanına yönelik kullanılan yapışkan mayının İran'a ait mayınlarla "çarpıcı bir benzerlik taşıdığını" ileri sürdü.

20 Haziran 2019 Perşembe 06:12
ABD'den 'çarpıcı' iddia... 'Benzerlik taşıyor'

ABD Donanması 5. Filosu'ndan patlayıcı uzmanı komutan Sean Kido, ABD Donanması'nın 5. Filo üssünde basına yaptığı açıklamada, söz konusu saldırıda kullanılan mayınların, İran ordusunun askeri geçit töreninde kullanılan mayınlarla benzerlik gösterdiğini söyledi.

"Kokuka Courageous" isimli petrol tankerini işleten Japon şirketin yöneticisinin, saldırı öncesi mürettebatın "uçan cisimler" gördüğünü ileri sürdüğüne ilişkin iddialarının aksine, Kido, bu tankere verilen hasarın "gemiye çarpan yabancı bir uçan cisimle" tutarlı olmadığını iddia etti.

Kido, "Kullanılan yapışkan mayın, İran askeri geçitlerinde sergilenen mayınlarla çarpıcı bir benzerlik gösteriyor." dedi.

Donanma müfettişlerinin, saldırıdan sonra geminin bir tarafından bir el izi ve parmak izleri aldıklarını sözlerine ekleyen Kido'nun açıklaması sırasında basına, yetkililerin gemiden kanıt niteliğinde topladığı enkaz parçaları gösterildi.

2 tankere yönelik saldırı

Umman Körfezi'nde geçen hafta iki büyük petrol tankerinde patlamalar olmuştu. Tankerlerdeki 44 kişilik mürettebat İran arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarılarak, İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Cask Limanı'na nakledilmişti.

Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Seko Hiroşige, Japonya'ya yük taşıyan iki petrol tankerinin Hürmüz Boğazı yakınlarında saldırıya uğradığını duyurmuştu. Tankerlerden birinin Japonya, diğerinin ise Norveç'e ait olduğu belirtilmişti.

Öte yandan, "Kokuka Courageous" isimli petrol tankerini işleten şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Yutaka Katada, saldırı öncesinde mürettebatın havada uçuşan cisimler gördüğünü ve yakınlarda İran donanmasına ait gemi tespit edildiğini öne sürmüştü.

Ziyaret sırasında

Saldırılar, Japonya Başbakanı Abe Şinzo'nun İran ile ABD arasındaki gerginliğin azaltılması ve Orta Doğu'da istikrarın sağlanması için Tahran'ı ziyaret ettiği sırada yapılmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Elimizdeki istihbari bilgilere, saldırıyı düzenlemek için kullanılan silahlara ve profesyonelliğe baktığımızda İran'ın sorumlu olduğunu görüyoruz." açıklamasında bulunmuştu. ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanlığı da İran Devrim Muhafızları Ordusuna ait bir devriye botunun Umman Körfezi'nde saldırıya uğrayan tankerlerden birinden patlamamış mayınları topladığı iddiasına ilişkin görüntüleri yayımlamıştı.

Saldırıların Abe'nin İran ile diplomasi girişimlerini hedef aldığını söyleyen İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ise tanker saldırılarıyla ilgili ABD'yi "sabotaj diplomasisi" izlemekle suçlamıştı.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 05:23
  1. Ordu
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  4. saldırı

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