ABD'den çağrı: Bitir ve izin ver
Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, savaşın Ukrayna'dan gıda akışını kestiğini belirterek, Rusya'ya bir an önce savaşı bitirme ve gıda akışına izin verme çağrısında bulundu.
Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, savaşın Ukrayna'dan gıda akışını kestiğini belirterek, Rusya'ya bir an önce savaşı bitirme ve gıda akışına izin verme çağrısı yaptı.
Jean-Pierre, Beyaz Saray'da yaptığı günlük basın toplantısında, gündemi değerlendirdi, gazetecilerin sorularını cevapladı.
Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle yaşanan gıda krizi tartışmalarına değinen Jean-Pierre, "Rusya acilen Ukrayna'ya karşı küresel gıda güvenliğini mahveden savaşını bitirmeli ve Ukrayna'dan gıda akışına izin vermeli." dedi.
Şu anda yaşanan gıda krizinin sorumlusunun Rusya olduğunu belirten Jean-Pierre, "ABD'nin ya da diğer ülkelerin Rusya'ya karşı yaptırımları, gıda akışını engellememektedir." ifadesini kullandı.