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Dünya ABD'den çağrı: Bitir ve izin ver
Dünya

ABD'den çağrı: Bitir ve izin ver

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, savaşın Ukrayna'dan gıda akışını kestiğini belirterek, Rusya'ya bir an önce savaşı bitirme ve gıda akışına izin verme çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-05-27 00:53:00 -
ABD'den çağrı: Bitir ve izin ver

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, savaşın Ukrayna'dan gıda akışını kestiğini belirterek, Rusya'ya bir an önce savaşı bitirme ve gıda akışına izin verme çağrısı yaptı.

Jean-Pierre, Beyaz Saray'da yaptığı günlük basın toplantısında, gündemi değerlendirdi, gazetecilerin sorularını cevapladı.

Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle yaşanan gıda krizi tartışmalarına değinen Jean-Pierre, "Rusya acilen Ukrayna'ya karşı küresel gıda güvenliğini mahveden savaşını bitirmeli ve Ukrayna'dan gıda akışına izin vermeli." dedi.

Şu anda yaşanan gıda krizinin sorumlusunun Rusya olduğunu belirten Jean-Pierre, "ABD'nin ya da diğer ülkelerin Rusya'ya karşı yaptırımları, gıda akışını engellememektedir." ifadesini kullandı.

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