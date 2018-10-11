ABD'den Brunson ve Kaşıkçı açıklaması!

ABD Dışişleri Sözcüsü Heather Nauert, “Brunson’ın serbest bırakılması iki ülke ilişkileri için önemli bir adım olur. Brunson’ın serbest bırakılmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Sözcü Nauert ayrıca, Cemal Kaşıkçı olayıyla ilgili olarak da "Türkiye ile Suudi Arabistan'ın ortak çalışma grubu kurması memnuniyet verici" açıklamasını yaptı.