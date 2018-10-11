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ABD'den Brunson ve Kaşıkçı açıklaması!

ABD Dışişleri Sözcüsü, ajan Brunson'la ilgili yaptığı açıklamada, 'Brunson'ın serbest bırakılmasını bekliyoruz' dedi. Nauert ayrıca, Cemal Kaşıkçı konusunda Türkiye ve Suudi Arabistan'ın ortak çalışma grubu kurmasını da memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

11 Ekim 2018 Perşembe 23:30
ABD'den Brunson ve Kaşıkçı açıklaması!

ABD Dışişleri Sözcüsü Heather Nauert, “Brunson’ın serbest bırakılması iki ülke ilişkileri için önemli bir adım olur. Brunson’ın serbest bırakılmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Sözcü Nauert ayrıca, Cemal Kaşıkçı olayıyla ilgili olarak da "Türkiye ile Suudi Arabistan'ın ortak çalışma grubu kurması memnuniyet verici" açıklamasını yaptı.

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 23:30
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