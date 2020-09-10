ABD'den bölgede savaş çığırtkanlığı: Sözle değil eylemle karşılık verin

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo video konferans yöntemiyle ASEAN 53. Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı. Çin'in tartışmalı sulardaki askeri varlığının "kabul edilemez" olduğunu söyleyen Pompeo bölge ülkelerinin Çin'e yalnızca sözle değil eylemle de karşılık vermesi gerektiğini ifade etti.

Bölge ülkelerine "Amerika yanınızda olacak" mesajı veren Pompeo, Çin'in, ASEAN şartında yer alan demokratik değerlere ve egemenlik, eşitlik ve toprak bütünlüğü gibi ilkelere saygı göstermediğini savundu.

ABD'nin Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki resiflerde askeri hava alanları, radar ve füze sistemleri kurmasına yardım eden şirketleri ve kişileri yaptırım listesine aldığını anımsatan Pompeo yaptığı konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Bence bir adım öteye gidilmeli, yalnızca konuşmak yetmez eyleme geçmek gerek. Çin Komünist Partisinin bizi ve halkımızı çiğneyip geçmesine izin vermeyelim. Kendine güveniniz tam olsun, Amerika size yardım edecek bir dost olarak yanınızda olacaktır."

Öte yandan Güney Çin Denizi'ne kıyısı bulunmayan ABD, bölgede "seyrüsefer ve uçuş güvenliğini sağlama" gerekçesiyle savaş gemileri ve uçaklarla devriye görevleri ve tatbikatlar yapıyor.