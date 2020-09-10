  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya ABD'den bölgede savaş çığırtkanlığı: Sözle değil eylemle karşılık verin
Dünya

ABD'den bölgede savaş çığırtkanlığı: Sözle değil eylemle karşılık verin

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ülkelerine Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki varlığına karşı harekete geçme çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-09-10 10:58:00 - 2020-09-10 10:58:30
ABD'den bölgede savaş çığırtkanlığı: Sözle değil eylemle karşılık verin

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo video konferans yöntemiyle ASEAN 53. Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı. Çin'in tartışmalı sulardaki askeri varlığının "kabul edilemez" olduğunu söyleyen Pompeo bölge ülkelerinin Çin'e yalnızca sözle değil eylemle de karşılık vermesi gerektiğini ifade etti.

Bölge ülkelerine "Amerika yanınızda olacak" mesajı veren Pompeo, Çin'in, ASEAN şartında yer alan demokratik değerlere ve egemenlik, eşitlik ve toprak bütünlüğü gibi ilkelere saygı göstermediğini savundu.

ABD'nin Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki resiflerde askeri hava alanları, radar ve füze sistemleri kurmasına yardım eden şirketleri ve kişileri yaptırım listesine aldığını anımsatan Pompeo yaptığı konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Bence bir adım öteye gidilmeli, yalnızca konuşmak yetmez eyleme geçmek gerek. Çin Komünist Partisinin bizi ve halkımızı çiğneyip geçmesine izin vermeyelim. Kendine güveniniz tam olsun, Amerika size yardım edecek bir dost olarak yanınızda olacaktır."

Öte yandan Güney Çin Denizi'ne kıyısı bulunmayan ABD, bölgede "seyrüsefer ve uçuş güvenliğini sağlama" gerekçesiyle savaş gemileri ve uçaklarla devriye görevleri ve tatbikatlar yapıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

432

anlamadızmı aynı ırk olan ülkeleri çinle savaştrıp hem çinin yükselmesini engellemek hemde dünyada sadece abdnin süper güç olarak dünyayay bela olarak kalması
  • Yanıtla

Haktan

Saldır bakalaım çine sonra göstersinler sana Çin pilavını Yeter lan heryere konmaya çalışıyorsun müslümanları katlet petrole kon onu yap bunu yap yeter senin helak olma vaktin geldi bekle yakında göreceksin
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Tepkilere dayanamayan Erol Mütercimler kararını duyurdu! İstifa etti
Gündem

Tepkilere dayanamayan Erol Mütercimler kararını duyurdu! İstifa etti

İmam Hatiplileri hedef alan ve sonrasında tepkileri kaldıramayan laikçi Erol Mütercimler, Haliç Üniversitesi’ndeki görevinden istifa etti...
İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılmasında geç kalınıyor! İlk rezalet patlak verdi
Gündem

İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılmasında geç kalınıyor! İlk rezalet patlak verdi

Gazeteci yazar Süleyman Özışık, Türkiye'de gerçekleştirilen ilk sapkın evliliğin görüntülerini paylaştı. Hükümete çağrıda bulunan Özışık, İs..
İsmail Demir duyurdu: Hisar A+ geliyor
Teknoloji

İsmail Demir duyurdu: Hisar A+ geliyor

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Hisar-A'yı Hisar A+ seri üretimine doğru başlattık" dedi.
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı