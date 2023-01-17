ABD'den Belarus kararı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko hükümetinin muhalif siyasetçi Syvatlana Tsikhanouskaya ve bazı aktivistler hakkında başlattığı gıyabi yargılamalar nedeniyle 25 Belaruslu yetkiliye vize yasağı getirildiğini açıkladı.

ABD, Belaruslu yetkililere yaptırım uyguladı. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken yaptığı yazılı açıklamada, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko hükümetinin muhalif siyasetçi Syvatlana Tsikhanouskaya ve bazı aktivistler hakkında gıyabi yargılamalar yaptığına dikkat çekerek, hükümetin Belarus halkının demokratik isteklerini bastırmaya devam ettiğini ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın bu nedenle 25 Belaruslu yetkiliye vize yasağı getirdiğini açıklayan Blinken, “Siyasi güdümlü bu davalar, Lukaşenko rejiminin adalet ve demokrasi yanlısı Belarusluları sindirme ve baskı altına alma çabalarının son örneği” dedi.

Tsikhanouskaya’nın sürgünde olduğu Litvanya’dan Belarus’taki demokrasi yanlısı harekete liderlik ettiğini aktaran Blinken, geçtiğimiz ay Belarus hükümetinin Belarus Spor Dayanışma Vakfı kurucusu Alex Apeikin ve Belaruslu sporcu Alyaksandra Herasimenia'yı suçlu bularak 12 yıl hapis cezasına çarptırdığını ifade etti.

Nobel Barış Ödülü sahibi Ales Bialiatski'nin de siyasi tutuklu olduğunu aktaran Blinken, “Bu rejim barışçıl protestocuları, demokrasi yanlılarını, gazetecileri, sendikacıları, aktivistleri, insan hakları savunucularını ve her gün Belarusluları taciz etmeye ve bastırmaya devam ederken seyirci kalmayacağız” dedi.

Blinken, vize yasağı getirilen yetkililer arasında muhalifleri ve sivilleri bastırmak için kullanılan sözde "teröre teşebbüs eylemleri"nden hüküm giymiş kişiler için ölüm cezasına izin veren yasanın çıkarılmasındaki rollerinden dolayı Belarus Ulusal Meclisi üyelerinin de yer aldığını belirtti.

ABD’nin 2020’deki devlet başkanlığı seçimlerinden bu yana 322 Belaruslu yetkilisine vize yasağı getirdiklerini kaydeden Blinken, “Belarus vatandaşlarının demokrasi taleplerinin önünde duranlardan hesap sormak için tüm uygun araçları kullanmaya devam edeceğiz” dedi.

Belarus’ta 2020’de düzenlenen devlet başkanlığı seçimlerinde Lukaşenko’nun rakibi olan Tsikhanouskaya ve birçok aktivistin “vatana ihanet” suçlamasıyla yargılanmasına bugün Belarus’un başkenti Minsk’te başladı.