ABD'den BAE'ye taziye ziyareti

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın vefatından dolayı yeni Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'a taziye ziyaretinde bulunmak üzere Abu Dabi'ye gitti.

Söz konusu ziyaretinde ülkenin yeni Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'la bir araya gelen Harris, ABD Başkanı Joe Biden'ın ve Amerikan halkının taziyelerini iletti.

Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ı yeni görevinden dolayı tebrik eden Haris, iki ülke arasındaki güçlü ilişkilere dikkati çekerek, bu ilişkilerin sürdürülmesinin önemine işaret etti.

Harris'e, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da eşlik etti.

BAE'nin 74 yaşındaki Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan, 13 Mayıs'ta vefat etmişti. Muhammed Bin Zayid, devletin 7 emirliğinden oluşan BAE Yüksek Konseyi tarafından dün yeni Devlet Başkanı olarak belirlenmişti.

BAE Devlet Başkanı olarak 2004'te tahta çıkan Halife bin Zayid, 2014'te felç geçirmiş ve bu tarihten itibaren Devlet Başkanlığı rollerinde daha geride bir rol oynamıştı. Abisinin geçirdiği felcin ardından Muhammed bin Zayid ülke idaresinde fiili lider haline gelmişti.