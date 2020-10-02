ABD'den Azerbaycan'ı 'durdurma' girişimi!

Ermenistan sivillere saldırırken sessizce izleyen Batılı ülkeler, Karabağ'ı kurtarmak için karşı askeri harekat başlatan Azerbaycan'ı durdurmak için her türlü yolu deniyor.

Son olarak ABD'den yapılan açıklamada çatışmanın durdurulması çağrısı geldi.

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında açıklamada bulundu..

Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan çatışmalarla ilgili konuşan McEnany, AGİT (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı) Minsk Grubu liderleri ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un açıklamalarını hatırlatarak bölgedeki şiddet olaylarını kınadıklarını söyledi.

Beyaz Saray Sözcüsü, açıklamasında "Azerbaycan ve Ermenistan liderlerini, Minsk Grubu eş başkanlarının himayesinde iyi niyete dayalı ve ön koşulsuz müzakereleri, bir an önce devam ettirmeye çağırıyoruz" ifadelerinde bulundu.

Bir gazetecinin "Bölgedeki güçlerin bu çatışmaya çekilmesinden endişeli misiniz?" sorusuna cevap veren Sözcü, "Bu konuda başka bir yorumum yok." dedi.