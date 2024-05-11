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Dünya ABD'den ateşkes duyurusu: Anlaşmaya varamadık!
Dünya

ABD'den ateşkes duyurusu: Anlaşmaya varamadık!

Yeniakit Publisher
2024-05-11 00:23:00 -
ABD'den ateşkes duyurusu: Anlaşmaya varamadık!

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü Kirby, Gazze'de bir anlaşmaya varılamadığını duyurdu.

İsrail ile Hamas arasında Mısır’ın başkenti Kahire’de gerçekleştirilen esir takası ve ateşkes müzakereleri sonuca ulaşmıyor. ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, müzakerelerdeki son duruma ilişkin yaptığı açıklamada, görüşmelerin şimdilik anlaşma sağlanamadan sona erdiğini belirterek, “Açıkçası bir anlaşmaya varamadık ve bu son derece üzücü” dedi.

ABD’nin anlaşmazlıkların aşılabileceğine inandığını belirten Kirby, "Yüz yüze görüşmeler sona ermiş olsa da, sanal ortamda da olsa müzakerelerin sürmesi için çok çalışıyoruz. Biz hala bir anlaşmanın mümkün olduğuna inanıyoruz" şeklinde konuştu.

İsrail’in Refah kentindeki saldırılarına da değinen Kirby, operasyonun büyük çaplı olmadığını söyleyerek, "Endişeyle takip ediyoruz. İsraillileri bir kez daha Refah sınırını insani yardıma açmaya çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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