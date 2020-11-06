ABD'deki seçimler doları ne yönde etkiler? Altın ve dolarda son durum
Yeni Akit ekonomi editörü Buğra Kardan, ABD'de yapılan seçimlerin dolar ve altını nasıl etkileyeceğini yorumladı.
Yeni Akit ekonomi editörü Buğra Kardan, Yeni Akit Youtube kanalında ekonomideki gidişata yönelik açıklamalarda bulundu. Kardan, ABD'de yapılan ve sonucu tüm dünya tarafından merakla beklenen başkanlık seçiminin altın ve doları nasıl etkileyeceğine yönelik yorumlarda bulunarak, yatırımcılara önemli tüyolar verdi.
İşte Kardan'ın o açıklamaları;