ABD'deki Latinlerin başkanlık seçimlerine katılımını artırmak için kampanya

WASHINGTON (AA) - ABD'de, 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinde Latin kökenli seçmenleri sandığa çekmek amacıyla 10 milyon dolarlık kampanya başlatıldı.

Phoenix merkezli Mi Familia Vota isimli kuruluş tarafından başlatılan kampanya kapsamında, 7 milyon doların seçmenlerin seçimlere katılmalarına yönelik önlemler için 3 milyon doların da televizyon ve dijital ortamdaki reklamlar için kullanılacağı belirtildi.

Kampanya çerçevesinde daha çok seçimlerin Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasında başa baş geçtiği Arizona, California, Colorado, Florida, Michigan, Nevada, Pennsylvania Teksas ve Wisconsin gibi eyaletlere odaklanılacak.

Kampanyayla ülkedeki seçmenlerin yüzde 13,3'ünü oluşturan Latinlerin, sandıkta daha çok söz sahibi olması hedefleniyor.

ABD Nüfus Bürosu verilerine göre, ülkedeki Latinlerin seçimlere katılma oranı yüzde 40 ile 60 arasında değişiyor.

ABD'de mevcut Başkan Cumhuriyetçi Donald Trump ile Demokrat Joe Biden'ın yarışacağı başkanlık seçimleri, 3 Kasım Salı günü yapılacak.





