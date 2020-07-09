  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

ABD'deki Latinlerin başkanlık seçimlerine katılımını artırmak için kampanya

Yeniakit Publisher
2020-07-09 19:34:21 -
ABD'deki Latinlerin başkanlık seçimlerine katılımını artırmak için kampanya

WASHINGTON (AA) - ABD'de, 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinde Latin kökenli seçmenleri sandığa çekmek amacıyla 10 milyon dolarlık kampanya başlatıldı.

Phoenix merkezli Mi Familia Vota isimli kuruluş tarafından başlatılan kampanya kapsamında, 7 milyon doların seçmenlerin seçimlere katılmalarına yönelik önlemler için 3 milyon doların da televizyon ve dijital ortamdaki reklamlar için kullanılacağı belirtildi.

Kampanya çerçevesinde daha çok seçimlerin Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasında başa baş geçtiği Arizona, California, Colorado, Florida, Michigan, Nevada, Pennsylvania Teksas ve Wisconsin gibi eyaletlere odaklanılacak.

Kampanyayla ülkedeki seçmenlerin yüzde 13,3'ünü oluşturan Latinlerin, sandıkta daha çok söz sahibi olması hedefleniyor.

ABD Nüfus Bürosu verilerine göre, ülkedeki Latinlerin seçimlere katılma oranı yüzde 40 ile 60 arasında değişiyor.

ABD'de mevcut Başkan Cumhuriyetçi Donald Trump ile Demokrat Joe Biden'ın yarışacağı başkanlık seçimleri, 3 Kasım Salı günü yapılacak.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2012 model Volkswagen Tiguen
Satılık 2012 model Volkswagen Tiguen

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı