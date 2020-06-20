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Dünya

ABD'deki isyana dev destek

ABD'de yapılan ankete göre ülkenin yüzde 54'ü, siyahi George Floyd'un öldürülmesinin ardından başlayan isyanı destekliyor. Siyahilerin ise yüzde 81'i, ülkeyi iç savaşın eşiğine getiren eylemleri olumlu buluyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-20 11:30:00 - 2020-06-20 11:31:26
ABD'deki isyana dev destek

Associated Press ve NORC araştırma şirketi, 11 ila 15 Haziran'da 1.310 kişiye, siyah Amerikalı George Floyd’un öldürmesinin ardından ülke genelinde yaşanan polis şiddeti karşıtı protestolarını sordu.

Euronews'in haberine göre ankete katılanların yüzde 54'ü Başkan Donald Trump'ın protestolara verdiği tepkinin olayları daha da alevlendirdiğini düşünürken, sadece yüzde 12'si ABD'li liderin müdahalesinin faydalı olduğunu söyledi.

Anketin sonuçlarına göre yetişkin Amerikalıların yüzde 54’ü protestolardaki göstericilere sempati duyarken, yüzde 32'isi desteklemediğini açıkladı. Sorulara cevap verenlerin yüzde 14'ü de bu konuda fikri olmadığını belirtti.

Ankete katılanların 3'te biri bu protestoların hiçbir fayda sağlamayacağını düşünürken, yüzde 44'ü gösterilerin olumlu değişimlere imkan sağlayacağını ifade etti.

Diğer taraftan da Amerikalıların yüzde 55'i, kolluk kuvvetlerinin son protestolara uygun bir şekilde karşılık verdiğini söylerken, yüzde 44'ü polisin aşırı güç kullandığını ileri sürdü. Siyah Amerikalıların yüzde 81 de eylemleri destekliyor.

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