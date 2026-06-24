ABD'deki İsrail-Lübnan Görüşmelerinde İlk Gün Tamamlandı: Gözler Kritik Kararlarda

İsrail basınında yer alan ve müzakerelere yakın kaynaklara dayandırılan haberlere göre, taraflar gün boyu hem siyasi hem de güvenlik konularını ele aldı. Ancak ilk oturumun ardından görüşmelerin içeriğine ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

Güvenlik Gündemi Pentagon'da Masaya Yatırılacak

Diplomatik kaynakların aktardığı bilgilere göre müzakereler yarın ABD Savunma Bakanlığı'nda (Pentagon) devam edecek. İkinci gün görüşmelerinin ağırlıklı olarak güvenlik meselelerine odaklanacağı belirtiliyor.

Görüşmelerin son gününde ise heyetlerin yeniden ABD Dışişleri Bakanlığı binasında bir araya gelerek siyasi başlıkları değerlendirmesi bekleniyor.

Gözler Perşembe Gününe Çevrildi

Tarafların müzakerelerin sonucuna ilişkin kapsamlı açıklamayı görüşmeler tamamlandıktan sonra, perşembe günü yapabileceği ifade ediliyor.

ABD yönetiminin bu haftaki temaslarda İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki bazı bölgelerden kısmi çekilmeyi kabul etmesini hedeflediği belirtiliyor.

"Pilot Program" Masada

Görüşmelerde ele alınan başlıklardan birinin de ABD'nin desteklediği "pilot program" olduğu kaydedildi.

Söz konusu plan kapsamında, İsrail askerlerinin belirli bölgelerden çekilmesinin ardından güvenliğin Lübnan ordusu tarafından sağlanması öngörülüyor. Washington yönetimi, bu modelin bölgede tansiyonun düşürülmesine katkı sağlayabileceğini değerlendiriyor.

İlk günün sessiz geçmesi dikkat çekerken, gözler şimdi Pentagon'da yapılacak kritik güvenlik görüşmelerine çevrildi. Özellikle İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki askeri varlığı konusunda nasıl bir tutum sergileyeceği, müzakerelerin kaderini belirleyecek başlıkların başında geliyor.