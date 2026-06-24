ABD'deki İsrail-Lübnan Görüşmelerinde İlk Gün Tamamlandı: Gözler Kritik Kararlarda
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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ABD'nin başkenti Washington'da gerçekleştirilen İsrail-Lübnan görüşmelerinin beşinci turunda ilk gün sona erdi. Yaklaşık 8 saat süren müzakerelerin ardından taraflardan resmi bir açıklama yapılmazken, görüşmelerin güvenlik ve siyasi başlıklarda yoğunlaştığı bildirildi.
İsrail basınında yer alan ve müzakerelere yakın kaynaklara dayandırılan haberlere göre, taraflar gün boyu hem siyasi hem de güvenlik konularını ele aldı. Ancak ilk oturumun ardından görüşmelerin içeriğine ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.
Güvenlik Gündemi Pentagon'da Masaya Yatırılacak
Diplomatik kaynakların aktardığı bilgilere göre müzakereler yarın ABD Savunma Bakanlığı'nda (Pentagon) devam edecek. İkinci gün görüşmelerinin ağırlıklı olarak güvenlik meselelerine odaklanacağı belirtiliyor.
Görüşmelerin son gününde ise heyetlerin yeniden ABD Dışişleri Bakanlığı binasında bir araya gelerek siyasi başlıkları değerlendirmesi bekleniyor.
Gözler Perşembe Gününe Çevrildi
Tarafların müzakerelerin sonucuna ilişkin kapsamlı açıklamayı görüşmeler tamamlandıktan sonra, perşembe günü yapabileceği ifade ediliyor.
ABD yönetiminin bu haftaki temaslarda İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki bazı bölgelerden kısmi çekilmeyi kabul etmesini hedeflediği belirtiliyor.
"Pilot Program" Masada
Görüşmelerde ele alınan başlıklardan birinin de ABD'nin desteklediği "pilot program" olduğu kaydedildi.
Söz konusu plan kapsamında, İsrail askerlerinin belirli bölgelerden çekilmesinin ardından güvenliğin Lübnan ordusu tarafından sağlanması öngörülüyor. Washington yönetimi, bu modelin bölgede tansiyonun düşürülmesine katkı sağlayabileceğini değerlendiriyor.
İlk günün sessiz geçmesi dikkat çekerken, gözler şimdi Pentagon'da yapılacak kritik güvenlik görüşmelerine çevrildi. Özellikle İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki askeri varlığı konusunda nasıl bir tutum sergileyeceği, müzakerelerin kaderini belirleyecek başlıkların başında geliyor.