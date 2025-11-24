ABD’deki hapishanelerde kriz patlak verdi! Ne yatağı alın size sandalye

  • İSTANBUL
Yeniakit
Giriş Tarihi:
ABD Başkanı Donald Trump'ın, Tennessee eyaletindeki Memphis kentinde suçla mücadele için görevlendirdiği görev gücü binlerce kişiyi gözaltına alırken, kentteki hapishanelerin dolduğu ve davalara daha fazla hakim talep edildiği ortaya çıktı.

Trump'ın kararnamesiyle suçla mücadele için kurulan ve Ulusal Muhafızları da içeren "Memphis Güvenli Görev Gücü" eylül ayı sonundan itibaren kentte 2 bin 800'den fazla kişiyi gözaltına aldı.

Shelby Bölgesi Belediye Başkanı, gözaltılar sonrası aylarca hatta yıllarca sürebilecek davalara daha fazla hakimin bakmasını talep ederken, yetkililer mahkemelerin geceleri ve hafta sonları da açılmasını değerlendiriyor.

Yetkililer, Shelby Hapishanesi'nde gözaltında tutulan kişilerin aşırı kalabalık nedeniyle başka tesislere nakledildiğini ve tutukluların sandalyelerde uyuduğunu belirtti.

Kapasitesi 2 bin 400 olan hapishanede gözaltında olanların günlük ortalama sayısı eylülde 3 bin 195'i bulurken, hapishane yetkilileri personel eksikliği gibi sorunların çözümü için fon talep etti.

 

​​​​​​​Bölge savcısı Steve Mulroy da görev gücü konuşlandırmasında daha fazla planlama yapılabileceğine ve artan gözaltı sayılarının etkileri üzerinde daha fazla düşünülebileceğine dikkati çekti.

Öte yandan, görev gücü sözcüsü Ryan Guay ise gözaltı sayısının yüksek oluşunun söz konusu gücün etkinliğini yansıttığı yorumunda bulundu.

