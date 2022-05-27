ABD’deki genç nüfusun bir numaralı ölüm nedeni açıklandı

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC) verilerine göre 2020 yılında toplamda 4 bin 368 çocuk ve yetişkin silahla vurularak hayatını kaybetti. Bu sayı 100 binde 5,4 ölüm oranına tekabül ediyor. Cinayetler, silahlı ölümlerin yaklaşık 3’te 2’sini oluşturuyor.

Karşılaştırma yapılacak olursa eskiden bu yaş grubunun hayatını kaybetmesinin ana nedeni trafik kazalarıydı. 2020 yılında 4 bin 36 genç ve çocuk araba kazalarında hayatını kaybetmişti.

Trafik kazalarına ilişkin güvenlik önlemlerinin iyileştirilmesi ve silah nedeniyle her geçen gün daha fazla genç veya çocuğun hayatını kaybetmesiyle bu iki ölüm nedeni arasındaki boşluğun gittikçe artması bekleniyor.

CDC verilerine göre, çocuk ve ergen ölümlerinin yaklaşık yüzde 30’unun intihar nedenli olduğu, bu oranın yaklaşık yüzde 3’ünün kasıtsız, yüzde 2’sinin belirsiz nedenlerle ilgili olduğu belirtildi. Silahlı ölümlerin çok düşük bir oranının yasal müdahale veya meşru müdafaa sonucu olduğu belirlendi.

Siyahi çocuklar ve ergeler, silahlı saldırılarda hayatını en fazla kaybeden kesim oldu. Bu oran gösteriyor ki beyaz çocukların bir numaralı ölüm nedeni olan araba kazalarından dört kat daha fazla bir oranla siyahi çocuklar ve ergenler dört kat daha fazla silahlı saldırılarda hayatını kaybediyor. Silah nedeniyle en fazla kişinin hayatını kaybettiği ikinci grup ise yerli halk oldu.

Erkeklerin ateşli silahlar nedeniyle hayatını kaybetme olasılığı kadınlara göre 6 kat daha fazla.

Silah nedeniyle en fazla kişinin hayatını kaybettiği eyalet Washington oldu. Listenin devamında Louisiana ve Alaska yer alıyor.

Bilim adamı Holden Thorp, silah edinme politikasında değişiklik yapılması için baskı yapmak amacıyla silahların halk sağlığı üzerindeki etkisinin araştırılmasını istedi. Thorp, “Yetkililer kenarda oturup diğerlerinin silahla savaşmasını izlememeli” dedi.

Thorp, “Silah edinmenin halk sağlığı üzerindeki etkilerine ilişkin yapılacak araştırmalar silahların ölümcül sonuçları hakkında daha fazla kanıt toplanmasını sağlayacaktır” dedi. Yapılan açıklamada silahlı saldırganların akıl hastası olduğu ve silahlı saldırıların diğer ülkelerde bu kadar yaygın olmadığı belirtildi.