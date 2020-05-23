ABD'deki camiler ve İslami kuruluşlarda sanal bayram hazırlığı

NEW YORK (AA) - MÜCAHİT OKTAY - ABD'de yaşayan Müslümanlar pazar günü idrak edilecek Ramazan Bayramı'na hazırlanırken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle alternatif bayram kutlaması ve programları düzenlenecek.

Kovid-19 salgını sürecinde önlemler kapsamında camilerde iftar ve teravih programlarından mahrum kalan Müslümanlar, sosyal mesafe kuralları gereği sanal ortamda bayram kutlamaya hazırlanıyor.

ABD’nin başkenti Washington DC yakınlarındaki Amerika Diyanet Merkezinde salgın nedeniyle bayram namazı programa alınmazken, bölgede yaşayan çocuklar için sosyal mesafe kuralları çerçevesinde alternatif kutlama planı yapıldı.

ABD’deki en büyük Türk camisini de bünyesinde bulunduran Diyanet Merkezi'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, bayramda çocukların aileleriyle gelip, arabalarından inmeden hediyelerini alabileceği, yol kenarında gül ve balonlarla süslü masalar ve 3 ayrı hediye tezgahının hazır olacağı ifade edildi.

Açıklamada, çocuklar için bayramın üçüncü gününe kadar farklı dillerde video formatlı ücretsiz masal kitabı dinletisi hizmeti sunulacağı belirtildi.

New York Din ve Sosyal Hizmetler Ataşesi Sinan Dedeler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''New York ve çevre eyaletlerdeki camilerde bayram namazı kılınamayacağını üzülerek söylüyorum. Diyanet Merkezinden bayram hutbesi canlı yayınlanacak, bizler ve imam arkadaşlarımız da camilerimizden bayram sohbeti yayınlayacağız.'' dedi.

- Bergen Diyanet Camisinden videolu bayram tebriği

New Jersey Bergen Diyanet Camisi, ailelerin çocukları ile kayda alıp gönderdiği bayram dileklerinden bir görsel klip hazırladı.

Caminin internet takipçilerine göndermek üzere hazırladığı videoda, özellikle çocukların virüs salgını nedeniyle gidemedikleri camiye duydukları özlemi dile getirmeleri ve sevimli bayram mesajları dikkati çekti.

- "Evlerde kalabalık namaz kılmayın" uyarısı

New York’ta 7 ayrı merkezde faaliyet gösteren Muslim American Society (MAS) organizasyonunun yetkilileri tarafından Facebook hesapları üzerinden yapılan paylaşımda, bu bayramda sosyal mesafe kuralları gereği, araba içinden çıkmadan dernek merkezinin önünde kısa bir bayramlaşma gerçekleştirileceği vurgulandı.

Paylaşımda, ''Bu bayramda, mevcut salgın nedeniyle, Facebook ve ZOOM üzerinden dijital kutlama gerçekleştireceğiz. Ayrıca, çocuklar için merkezlerimizde hazırlanan oyuncak, tatlılar ve balonlar için lütfen maskelerinizi giyin ve araçlarınızdan çıkmadan hediyelerinizi size getirmemizi bekleyin.'' ifadelerine yer verildi.

İslam Merkezinden yapılan açıklamada, herkesin evde kendi ailesiyle bayram namazını kılabileceği ancak büyük gruplar halinde toplanmanın ve kalabalık namaz kılmanın tehlikeli olabileceği için yapılmaması gerektiği uyarısında bulunuldu.

- Çocuklar için farklı bir hatıra

Chicago merkezli yardım kuruluşu Zakat Foundation (Zekat Vakfı) da salgın nedeniyle önceki yıllardaki gibi bir bayram organizasyonu yapamadıklarını belirterek, ancak sanal da olsa dünyanın her tarafından Müslüman konuşmacı ve şov programcılarını bayram günü sanal ortamda düzenlenecek bir programda bir araya getirme sözü verdi.

Zekat Vakfı Genel Başkanı Halil İbrahim Demir, AA muhabirine, ''Mevcut şartlar içinde ne yapabiliriz diye düşünüp, gençlerimize böyle bir bayram hizmeti sunma yoluna gittik. Çocuklarımız inşallah bu tarz bir kutlamayı da ileride ayrıca hatırlar. Bu da farklı bir hatıra olur.'' dedi.

Söz konusu kutlama programına ilişkin vakfın resmi internet sitesinde, ''Karantinaya rağmen bayramı kutlamak için okyanus ötesi sanatçıları ve küresel bir izleyici kitlesini bir araya getiriyoruz. Kovid-19 bizi evde kalmaya zorlarken biz bayramı hiç olmadığı gibi dünya çapında kutlayacağız.'' ifadesi yer aldı.