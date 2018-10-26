ABD'deki bombalı paket şüphelisi gözaltına alındı

Kasımdaki ABD Kongresi seçimlerine günler kala patlak veren Trump muhaliflerine bombalı paket gönderme furyasını soruşturan federal yetkililer, köken olarak Florida eyaletine odaklanmaları sonrası, bir zanlıyı kaladıklarını açıkladı.

Zanlının kimliğini 1962 doğumlu Cesar Sayoc olarak açıklayan federal ajanlar, bunu başka gözaltıların takip edebileceğini söyledi.

CUMHURİYETÇİ PARTİ ÜYESİ

Cumhuriyetçi Parti'ye üye kaydı yaptırmış olan ve kalabalık bir suç sicili bulunan Cesar Sayoc, Fort Lauderdale yakınındaki Plantation bölgesinde nalbur/yedek parça dükkanı AutoZone'un park yerinde yakalandı.

OLAY YERİNDE PATLAMA OLDU

Reuters'e konuşan iki görgü tanığı, operasyon sırasında kuvvetli bir patlama duyduklarını söyledi.

DİKKAT ÇEKEN ÇIKARTMALAR

Olay yerinde Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence'in propogandasını yapan çıkartmalarla kaplı, zanlıya ait beyaz bir minibüs vardı. Bomba gönderilmiş olan Hillary Clinton'ın ve CNN'in "CNN SUCKS" yazan çıkartmalarının üzerindeki çarpı işareti dikkat çekti.

Yerel TV kanalları, soruşturmacıların beyaz minibüsü mavi muşambayla örtmesinin ve kamyona koyup götürmesinin görüntülerini yayımladı.

PROFİLİNDE YOK YOK

Pek çok kez polis tarafından gözaltına alınmış bir kişilik olan Sayoc, LinkedIn'deki hesabında kendini müteşebbis, rezevasyon ayarlayıcı, 'canlı eğlence sahibi' olarak tanıtıyor, 'International Gold Productions'ın sahibi olarak gözüküyor.

Ancak 2012'de Miami'de iflas başvurusu yapmış olan Sayoc, o dönemde annesiyle yaşıyormuş ve tek malvarlığı olarak 1150 dolarlık vergi iadesi ile 2001 model Chevy Tahoe marka aracını göstermiş.

13 PAKET GÖNDERİLDİ

Florida'daki gözaltı, Trump muhaliflerine en az 13 bombalı paket gönderilmesinin ardından geldi. Bunlardan 2'si bugün ele geçirildi.

Bombalı paketlerden hiçbir patlamadı, kimse zarar görmedi, ama bütün ABD diken üstünde durur hale geldi.

BUGÜN 3 PAKET

Bugün Demokrat Parti New Jersey Senatörü Cory Booker'un alıcı olarak yazdığı bombalı paket Florida'daki posta ayırma merkezinde, eski Ulusal İstihbarat Direktörü James Clapper'ın adına yorumculuk yaptığı CNN'in adresine gönderilen bir bombalı paket New York'taki bir postanede ele geçirildi. Son olarak Demokrat Parti Kaliforniya Senatörü Kamala Harris'in alıcı olarak yazdığı şüpheli bir paket daha bulundu.