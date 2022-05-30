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Dünya ABD'deki benzin fiyatlarında yeni rekor!
Dünya

ABD'deki benzin fiyatlarında yeni rekor!

ABD'de benzin fiyatları galon başına ortalama 4,619 dolara yükselerek rekor tazeledi.

Yeniakit Publisher
2022-05-30 15:45:00 -
ABD'deki benzin fiyatlarında yeni rekor!

ABD'de benzin fiyatları galon başına ortalama 4,619 dolara yükselerek rekor tazeledi.

ABD’de “sürüş sezonu” olarak bilinen yaz dönemine girilirken benzin fiyatları rekor seviyesini yeniledi.

Amerika Otomobil Birliği verilerine göre ülkede benzin fiyatı galon başına 4,619 dolara ulaştı. Bir ay önce 4,178 dolar olan benzinin galon fiyatı bir sene öncesine göre yüzde 52 arttı.

ABD Başkanı Joe Biden daha önce ABD’nin stratejik rezervlerinden milyonlarca varil petrolü piyasaya sürmeyi de içeren benzin ve motorin fiyatlarını düşürmek için gücü dahilinde her şeyi yapmayı taahhüt etmişti. Ancak bu süreçte fiyatlar artmaya devam ederek sürücüler için ciddi bir sorun haline geldi.

Nymex piyasasında benzin vadelileri de Pazartesi günü galon başına 403,33 cente ulaşırken fiyatların bu seviyede tutunması halinde yeni bir rekor daha kırılmış olacak. ABD hamp petrolü ve Brent petrol de Çin’in kapanma kısıtlamalarını hafifletmesi ve Avrupa Birliği’nin Rus nakliyelerini yasaklama teklifi sonrası yükseldi.

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