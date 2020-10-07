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Aktüel ABD'deki anketlere göre Amerikalılar "seçim sonuçlarının şiddete neden olmasından" endişe ediyor
Aktüel

ABD'deki anketlere göre Amerikalılar "seçim sonuçlarının şiddete neden olmasından" endişe ediyor

Yeniakit Publisher
2020-10-07 18:57:31 -
ABD'deki anketlere göre Amerikalılar "seçim sonuçlarının şiddete neden olmasından" endişe ediyor

NEW YORK (AA) - ABD'de yapılan anketlerde, ülke nüfusunun yarıya yakınının 3 Kasım'da yapılacak Başkanlık seçimlerinin adil ve dürüst olacağına inanmadığı ve sonuçların şiddet olaylarına yol açabileceğinden endişe ettiği ortaya çıktı.

"Braver Angels" adlı grup tarafından 1-2 Ekim'de yaklaşık 2 bin kayıtlı seçmenle gerçekleştirilen ankette, katılımcıların yüzde 47'sinin seçimlerin adil ve dürüst olmayacağına inandığı belirtildi.

Aynı grubun 1505 seçmenle gerçekleştirdiği diğer bir ankette de katılımcıların yüzde 56'sının seçimlerden sonra sonuçlar nedeniyle şiddet olaylarının artacağına inandıkları ifade edildi.

Anket sonuçlarını değerlendiren uzmanlar, Amerikan halkının seçimler konusunda yaşadığı endişede ABD Başkanı Donald Trump'ın posta yoluyla kullanılacak oylarda sahtekarlık olacağı iddialarının payının bulunduğunu öne sürdü.

- ''Seçim sonuçları partizan şiddet olayları üretebilir''

Anket sonuçları hakkında USA TODAY'a konuşan Braver Angels grubu üyesi Chrissy Koach, Trump'ın kaybetmesi halinde destekçilerinin seçimlerin meşruiyetini sorgulayacağını belirtirken, "Eğer Trump kazanırsa da iki parti taraftarları arasında kaotik ve yıkıcı nefretin devam etmesinden endişeliyim." değerlendirmesi yaptı.

Massachusetts-Amherst Üniversitesinde siyaset bilimi profesörü olan Alex Theodoridis de "Aşırı kutuplaşmış siyasi ortamımızda çekişmeli ve sonuçları yakın çıkan bir seçim, pekala münferit partizan şiddet olayları üretebilir." ifadesini kullandı.

"Rokko Solution" adlı şirketin 23 Eylül'de yaklaşık 500 kişiyle gerçekleştirdiği ankette, Amerikalıların yüzde 61'inin ülkenin siviller arasındaki bir savaşın eşiğinde olabileceği endişesi taşıdığı ortaya çıkmıştı.

Demokrat Başkan Adayı Joe Biden da dün Amerikan iç savaşının en önemli mekanlarından olan Pennsylvania'nın Gettysburg şehrinde yaptığı konuşmada, "Bugün Amerika'ya baktığımda, ülkenin tehlikeli bir yerde olduğundan endişeliyim." şeklinde sözler sarf etmişti.

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